新冠肺炎疫情造成全球晶片荒，讓半導體供應鏈受到嚴重阻礙，美國打算重新將製造業領域移回美國，以確保未來供應的穩定度。美國總統拜登表示，我們曾經生產世界上30%的晶片，但後來企業將生產移往海外，使得製造業被掏空，美國變得「懶惰」企業也變得「貪婪」所以我們需要把晶片生產的供應鏈帶回美國。

Fox Business報導，拜登日前出席SK Silton CSS工廠的活動時發表談話，由於疫情造成的供應鏈問題，讓拜登政府重新檢視「美國生產」的重要性，並透過一系列補助與稅收減免計畫將生產留在美國當地。

美國過去是晶片強國，在IC設計、晶圓代工及封裝領域都處於領先地位，但後來全球化盛行，後端代工、生產等業務開始移往大陸與其他生產成本較低的國家，這也讓美國自行生產半導體的能力下滑，被迫依賴亞洲。

拜登表示，「30 多年前，美國生產了世界上3成的晶片，但我們變懶惰了，企業開始將製造業移往海外，因為生產成本更便宜，企業也變得更貪婪，紛紛去海外尋找廉價勞動力，導致美國製造業遭到掏空。」

拜登也開始宣揚他的政績，「我們成功將半導體生產的供應鏈帶回美國，而不是依賴在大陸或海外其他地方生產晶片。」

值得一提的是，2000年，美國參議院投票決定給予大陸永久最惠國待遇，當時身為參議員的拜登一直支持這項提議，但共和黨成員則認為，此事將形成大陸貿易衝擊，美國將損失200萬個工作機會，且大陸的商業投資激增，將會穩固大陸在世界上的地位。