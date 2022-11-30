彭文正提出確認蔡英文總統的博士論文不存在之訴，台北地方法院一審及更一審都由法官張詠惠承審，但也引來彭的律師聲請2次法官迴避，29日並在法庭上「戰」了法官1個多小時，不過法官也勸諭回到案件本身、彭告蔡英文，不須要另開「戰場」去戰法官。

法官張詠惠解釋，彭的律師先前聲請法官迴避已遭最高法院駁回確定，本案沒有法官應自行迴避的事由，她強調，法官沒有政黨色彩及審理偏頗的情況，沒有法律上的停止審判事由，應繼續審理。

聲請法官迴避部分，彭委由律師張靜提告主張，本案發回更審後仍由張詠惠法官審理，因張並非聖人或神，實難期待其能做到不遷怒、不貳過而得認知其錯誤所在，且此亦將使人民對司法觀感不佳，而有損於司法信賴，為此聲請張詠惠法官迴避。

台北地方法院一審裁定駁回後，彭提起抗告，台灣高等法院二審認為，彭質疑張詠惠法官審判公正性，只是其個人主觀臆測，並非《民事訴訟法》的迴避事由，抗告駁回，彭提再抗告，遭最高法院駁回。

不過，彭的律師另一件聲請法官迴避案件，仍在最高法院審理中；另外，由於律師主張本案是矚目案件應由3法官一起審理，但北院依據分案規則認為民事案件並無矚目案件的分案規定，彭的律師對北院提起行政訴訟，目前台北高等行政法院審理中。