11月受到火星逆行沖金星影響，爆發不少虛擬貨幣破產的連鎖效應，再加上水星進入天蠍座，大陸也出現民眾為了封控過嚴的抗議事件，和印度神童阿南德同一門派的吠陀占星師李靜唯預言，12月3日水星進入射手座後，生活中的訊息會更加不易分辨真偽，加上12月16日後，太陽進到射手座，同時受到兩顆凶星影響，國內外檯面上的權威領袖，有可能更替下台或發生意外。

李靜唯表示，當水星受到正在逆行的火星相位影響，凡是跟暴力、衝突、戰爭相關的資訊也會越演越烈，且虛虛實實，視聽容易受到混淆，再加上受到位於牡羊座羅喉的相位影響，12月要小心發生交通意外。

李靜唯說，12月6日金星進入射手，雖然離開了造成能量落陷的天蠍座，但是依然持續受到逆行火星的相位影響，因此11月連續爆發虛擬貨幣的金融風暴危機依然沒有解除，再加上受到位於牡羊座的羅喉相位影響，造成破產的骨牌效應可能更加不樂觀，同時這段時間台灣也要注意糧食危機，且演藝圈的誹聞八卦也不會少。

李靜唯指出，火星與凶星羅喉12月在獅子座產生了共同相位，掌管獅子座的太陽在12月16日進入射手座之後，同時受到兩顆凶星的相位影響，政治人物換人做的情況也會明顯出現，除了大家已經知道的民進黨主席即將有新人選及各縣市新舊首長交接之外，有可能國際間還會發生領袖級人物遭到更替或發生意外災難的情形發生。