世界盃B組最後一輪的另一場關鍵戰役，由美國對陣伊朗，上半場由普利希克（Christian Pulisic）攻下全場唯一一顆進球，最終美國1比0帶走勝利，拿下了B組最後一張晉級門票，以小組第2晉級的美國，16強的對手將會是A組第1的荷蘭。

在這充滿政治味的一場比賽，美伊之戰的氣氛卻沒有來得場外火熱，雙方踢起球來反而保守許多，不過比賽在第38分鐘出現變化，美國中場麥肯尼（Weston McKennie）長傳右路，戴斯特（Sergiño Dest）選擇頭球送至禁區，普利希克擺脫防守後打門得手，幫助美國先馳得點，不過進球後的普利希克卻與伊朗門將貝蘭瓦（Alireza Beiranvand）相撞，倒在地上好一段時間，經由隊醫簡單治療回到場上，只是半場休息時間結束之後，普利希克還是被換了下去。

伊朗下半場多次有扳平比數的機會，只可惜替補上陣的葛多斯（Saman Ghoddos）卻連續放槍，最終美國成功守住1球領先，拿下B組第2的席位進入淘汰賽，16強將碰上荷蘭；上場擊敗威爾斯士氣大振的伊朗，仍無緣搶進淘汰賽階段，他們曾經6度出征世界盃，始終在小組賽就落敗出局。

效力英超隊伍切爾西的普利希克，成為美國前進16強的頭號功臣，卻也因此付出了受傷的代價。美國總教練貝哈特（Gregg Berhalter）沒有關於普利希克的傷情消息，不過仍非常擔憂他的狀況，「我常常在說，當你隊上最好的球員在場上努力不懈的奮戰，這是一件很美好的事，不管如何，我們得準備好與荷蘭的比賽。」