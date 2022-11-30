超溫馨的一家人！一名女網友分享，婆婆在家族群組說好市多蘿蔔糕好吃，結果家族裡的晚輩看到了以後，竟然各自去好市多買了蘿蔔糕回家，結果家裡的冰箱被7條蘿蔔糕塞爆，貼文引起6千多位網友討論，不少人讚嘆說，婆婆好幸福。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文說，婆婆最近在長輩群組裡面發了訊息說「好市多蘿蔔糕真好吃！」因此她去逛好市多的時候，就順便買了一條回家，結果回家一開冰箱卻被驚呆了，原來哥哥、大嫂和小叔看到訊息以後，也都各自去買了蘿蔔糕孝敬婆婆。

女網友表示，她第一次看到家裡冰箱有這麼多條蘿蔔糕，大家看到訊息以後都沒有事先商量，但都很有默契地去好市多買了一條回家，結果就是家中冰箱出現7條蘿蔔糕。讓她崩潰直呼，這麼多要怎麼吃完，大家下次要買東西前應該要先傳訊息知會一聲。

貼文引起6000多位網友狂讚，不少人笑歪直呼，原PO的婆婆很幸福，家裡面的晚輩看到訊息都立刻衝去買，代表婆婆應該人很好，家裡的子孫也都很孝順，好可愛的一家人。另也有網友溫馨提醒，這款蘿蔔糕的保存期限不長，要特別注意。而且開封以後要快點吃完，否則很容易壞掉。