美國男星小克拉倫斯吉爾亞德（Clarence Gilyard Jr.），在電影處女作《捍衛戰士》飾演湯姆克魯斯同袍，兩人互飆演技的畫面仍歷歷在目，不過昨(29日)突然傳出逝世消息，享壽66歲，噩耗傳出後讓粉絲震驚不已。

內華達大學藝術學院院長昨(29日)證實死訊，並代家屬發聲明透露他長期對抗病魔，不過卻未透露確切死因，可見家人相當保護他的個人隱私，此外，也提及小克拉倫斯吉爾亞德非常有才華，畢生致力於教育奉獻及其專業成就，不僅成為校園中的風雲人物，更讓許多學生都受到啟發，字句中透露出對小克拉倫斯吉爾亞德的感謝之意。

小克拉倫斯吉爾亞德當年在電影《捍衛戰士》中，飾演戰機駕駛員，與阿湯哥同屬美國海軍TOP GUN菁英小組，兩人在劇中有不少對手戲，至今仍讓許多影迷津津樂道，其餘作品還有與布魯斯威利合作的《終極警探》以及《捍衛戰士》、《洛杉磯大地震》等作品，2006年淡出螢光幕，在內華達大學拉斯維加斯分校，擔任美術學院副教授，2021年短暫重返螢光幕，與德沃羅懷特（De’voreaux White）合作拍攝廣告。