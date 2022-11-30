重量級的蘋果和亞馬遜股價下跌，以及市場觀望聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）即將發表的談話可能暗示未來的升息力道，周二標普500指數和那斯達克指數連跌第三個交易日。

周二公布的調查顯示，由於對生活成本持續攀升仍感擔憂，美國11月消費者信心進一步下滑，並創下4個月新低。

在中國因素方面，隨著確診病例連日創新高，以及多個城市大部分地區面臨新的封控，近來掀起的「公民不服從」浪潮使這個全球第二大經濟體的增長前景面臨更多威脅。

中國爆發反封控抗議活動，包括在全球最大iPhone工廠鴻海鄭州廠發生的工人逃離與暴動事件，仍然是市場高度關注的焦點。蘋果股價下挫2.1%，連跌第4個交易日。

鮑爾周三將在美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的活動上，就美國經濟和勞動力市場前景發表講話。投資人將尋找有關聯準會何時放緩激進升息步伐的線索。

11月已接近尾聲。市場押注近期數據顯示通膨降溫將促使聯準會縮減升息幅度，標普500指數料將連續第2個月收高。

聯準會已連續4次升息75個基點，預計12月將放緩升息步伐至50個基點。

投資人亦將密切關注本周晚些時候發布的重要數據，包括周三的JOLTS職缺報告和周五的11月非農就業報告，以了解美國經濟情勢。

★主要指數

道瓊指數漲3.07點或0.01%，收33,852.53點。

標普500指數跌6.31點或0.16%，收3,957.63點。

那斯達克指數跌65.72點或0.59%，收10,983.78點。

費城半導體指數跌8.13點或0.30%，收2,670.65點。

★消息

美國總統拜登敦促國會儘快通過《鐵路勞工法》，以避免鐵道工人罷工危及物流與經濟。

全美零售聯合會（NRF）公布，從上周四感恩節至本周一「網路星期一 」（Cyber Monday）這5天內，美國的商場人流與網路購物人數總計達到1.97億人，較去年同期增長9%，並創下歷史新高。

本周五發布的就業報告將成為市場關注焦點，經濟學家預期美國 11月非農就業新增20萬人，創下2020年12月以來最疲弱的增長，但失業率料將維持在3.7%不變。

投資人觀望聯準會主席鮑爾的談話與陸續將發布的重要經濟數據，周一美國公債殖利率震盪走高，尾盤10年期指標公債殖利率漲4.4個基點，報3.746%。30年期債息漲5.4個基點，報3.8032%。2年期債息漲0.2個基點，報4.4732%。

市場交投相對清淡，美國各交易所成交量總計為96億股，過去20 日均量為112億股。(2-1)