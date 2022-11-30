★分析

Horizon Investments資深投資組合經理Ron Saba表示，沒有人願意在明天鮑爾發表談話前買進，所有人都對他要說什麼有些緊張。

美國銀行資深投資總監Bill Northey表示，市場將關注焦點從已經結束的第三季財報季轉移到可能影響聯準會12月會議結果的因素。投資人顯然將重點放在前方的道路，而非看著後照鏡。

摩根士丹利出具報告指出，聯準會持續進行量化緊縮（QT）縮減資產負債表的計畫，可能導致標普500指數明年3月底前再跌15%。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股跌0.98%，表現最疲弱，其次為公用事業股跌0.73%。房地產股漲1.71%，漲幅最大，其次為能源股漲1.28%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲5.04%，報6,022.17點。

★重磅股

重量級科技股普遍下跌，僅臉書母公司Meta漲0.63%。蘋果跌2.11%，微軟跌0.59%，亞馬遜跌1.63%，Alphabet跌0.90%，特斯拉跌1.14%，網飛跌0.07%。

道瓊指數成份股方面，美國運通漲2.35%，漲幅最大；其次為陶氏化學（Dow）漲2.32%，波音漲2.03%。蘋果表現最疲弱；其次為Salesforce跌1.31%。

主要晶片股方面，英特爾漲0.61%，恩智浦漲0.36%，超微漲0.27%，德州儀器跌0.01%，應用材料跌0.21%，高通跌0.97%，美光跌1.13%，輝達跌1.19%。

★焦點股

蘋果跌2.11%，收在141.17美元。天風證券知名蘋果分析師郭明錤周二在推特上表示，鴻海鄭州廠爆發工人抗爭事件將影響iPhone手機出貨量，尤其是iPhone 14高階機型的出貨量恐將受到重創，未來鴻海恐無法獨家拿下高階版iPhone 15手機訂單。郭明錤將第四季iPhone出貨量預測下修約20%，降至介於7,000萬～7,500萬支，並表示，第四季iPhone 14 Pro/Pro Max出貨量恐比市場預期短少1500萬～2000萬支。郭明錤表示，鄭州廠11月的平均產能利用率只有約20%，但12月可望回升至30%～40%。

中概股走高，阿里巴巴、拼多多和京東在美掛牌股票漲幅超過5%，受惠於中國放寬房地產開發商的股權融資管道。中國影音社群平台嗶哩嗶哩業績報喜，股價飆漲22%。

特斯拉跌1.14%，收在180.83美元。根據摩根士丹利調查，近四分之三受訪機構投資人認為特斯拉執行長馬斯克參與推特業務，是造成近來特斯拉股價走弱的原因之一。約65%受訪者認為收購推特將對特斯拉未來的業務造成負面或輕微負面的影響。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲0.14%，收79.33美元，換算台股價格為491.08元。

聯電ADR漲0.56%，收7.12美元，換算台股價格為44.08元。

日月光ADR漲0.47%，收6.37美元，換算台股價格為98.58元。

中華電信ADR漲1.16%，收35.72美元，換算台股價格為110.56元。(2-2)