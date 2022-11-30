閎暉(3311)營運體質持續調整，今年累計前三季營運表現也漸漸浮現成效，展望後續，閎暉認為，在宏觀經濟逆風下短期內相關產業能見度不高，預期2023年下半年全球需求才會較為明朗，惟閎暉也過持續調整體質，持續發揮各類資源綜效。

閎暉第三季單季全球合併營收5.31億元，季減3.0%、年增17.2%；毛利率17.6%，季增0.7個百分點，年增1.6個百分點，稅後淨利3352萬元，每股稅後盈餘0.49元。前三季累計營收新台幣15.5億元，毛利率為16.7%，稅後淨利8519萬元，每股稅後盈餘1.25元。

閎暉今年前三季累計營收年增16.4%、營業淨利年增117.4%及每股稅後盈餘年增98.4%，顯示出閎暉營運能力、應變彈性及顯示營運朝穩健獲利方向發展。

閎暉表示，近年來持續轉型調整，面對新冠肺炎疫情、供應鏈缺料、俄烏戰爭及通膨上揚等不確定性因素，閎暉一方面積極配合客戶訂單需求，持續強化生產營運應變能力，深化客戶關係並成功擴充對客戶提供之產品及服務，另一方面，加強與供應商協調合作，進一步降低缺料影響及控制庫存風險。

展望未來，閎暉認為，面對通膨及庫存調整等負面因素，短期內相關產業能見度不高，預期2023年下半年全球需求才會較為明朗，惟閎暉將持續調整全球布局，善用各廠區所擁有的優勢，不設限的充分利用各類型資源以發揮綜效。在銷售及研發方面，持續投入跨產業產品應用轉型，提供客戶前期產品設計、研究開發彈性服務及各類解決方案，以利在汽車零組件、機構整合元件等領域的業務開展及相關產品的應用發展。在生產營運方面，因應未來長期規劃，提高馬來西亞廠區與台灣廠區之產能投資，將產能分散在不同區域，以滿足客戶營運需求；優化供應鏈管理，加強各廠區資源分享，並追求自動化的生產製程及動態提升生產應變彈性，以發揮生產營運綜效。