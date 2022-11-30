2022 FIFA世界盃足球賽開賽超過一周，負責賽事轉播的台灣轉播總代理的MOD愛爾達(8487)11/20開幕後收視表現即衝出亮眼佳績，連動帶起廣告業績開出紅盤。在賽事多次爆出冷門引起熱烈討論之下，ELTA OTT網路串流，首周立刻超越東京奧運最高峰訂閱數，成長達50％以上。

2022年FIFA世界盃足球賽開幕至今逾一周，首輪冷門不斷，阿根廷與德國相繼遭對手爆冷，第二輪更發生荷蘭遭厄瓜多以下剋上、日本慘遭哥斯大黎加狙擊、比利時遭摩洛哥完封的驚奇表現，賽況話題已成功掀起民眾一波收看熱潮。

根據尼爾森收視率調查指出，從開幕戰卡達對厄瓜多起，愛爾達每日收視率皆有破1表現。其中，27日晚間的日本哥斯大黎加之戰，各界高度關注「藍武士」是否能再創佳績，35-45歲男性族群飆出本屆最高的2.71。

累計收視表現更超越2018年俄羅斯世界盃同期前7天收視表現達8％，26日晚間的波蘭沙烏地之戰，收視率最高1.6，更超越該晚選舉開票實況節目；廣告營收部分，更因為足球比賽特性，直播時段半場廣告大受業主青睞，更已超越去年東京奧運17天的累計營收。

愛爾達所屬串流平台ELTA.tv訂閱戶數再創新高，賽事剛過1/3，累計訂閱數已超越去年東京奧運最高峰的50％。從各項流量後台顯示，幾乎訂閱用戶都會準時打開收看裝置，欣賞精采世界盃的LIVE直播。另外，愛爾達提供的「世足專區」功能，內有即時轉播戰績表、回看功能、與火速上架的VOD功能，開幕至今已超過1500萬人次瀏覽，並且推出新舊用戶購買年租享只送不賣的「世足好禮4選1」優惠等各項活動，大幅衝出ELTA.tv的訂閱熱潮。