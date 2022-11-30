福懋(1434)今年前3季稅後淨利31.78億元，年增77.9%，EPS 1.89元。公司現階段生產梭織布為2023年春夏款布料，2023年春夏款布料生產期間為6月至12初，客戶端對2023年春夏服飾市場需求展望保守，主要受通膨、俄烏戰爭、升息週期環境等因素影響，法人估2023年春夏款訂單跟2022年春夏款相比，量及價皆有15-20%衰退。

法人預期明年上半年福懋梭織布營收仍將有明顯衰退，營收動能至明年下半年才可望好轉，簾布類產品因輪胎廠先前誤判市場而有超額訂購的情況，預計庫存去化期間將較梭織布庫存去化期間長，原公司預期印尼擴建長纖布新廠計畫亦因市況不明而暫緩，預估2023全年梭織布營收衰退3.6%，簾布營收年減11.9%，油品營收年減10.5%。

福懋為全球知名機能布大廠，由台化於1973年轉投資成立福懋纖維，1979年更名為福懋興業，公司主要分為兩個事業群，第一事業群主要從事尼龍、聚酯、綿織物、長短纖織布、機能性紗等的生產銷售，第二事業群中主要從事輪胎簾布、油品事業（加油站經營）等業務，公司持有福懋科(8131)自2019年4Q持股占比由46.68%下降至30.68%，會計處理由合併財報轉為權益法投資。