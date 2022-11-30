民進黨在九合一選舉慘敗，各方都出現內閣改組的檢討聲，盛傳前基隆市長林右昌可能接掌交通部，部長王國材今受訪時回應，他不會有壓力，任何適任的優秀人才來接任，他都沒有意見，交由府院來決定。

王國材今赴立法院交通委員會進行專題報告，會前被媒體問及內閣改組議題時，他強調內閣變動是府院做決定，而交通部業務繁忙，他排了很多行程與工地視察，繼續把應該做的事情做好。

外傳林右昌可能來接掌交通部，王國材會不會有壓力？王回答「也不會」，任何優秀人才只要適任，他都沒有意見，是不是有適當的人要接替，不是他能決定的。