花蓮80歲陳姓老翁因血管嚴重鈣化，出現胸悶、喘不過氣等症狀，經門諾醫院團隊以鑽石旋磨術削去鈣化處後，讓其血管恢復暢通；圖為鑽石旋磨術示意圖。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮80歲陳姓老翁因血管嚴重鈣化，出現胸悶、喘不過氣等症狀，經門諾醫院團隊以鑽石旋磨術削去鈣化處後，讓其血管恢復暢通。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮80歲陳姓老翁屢屢覺得自己喘不過氣，感覺隨時都會昏倒，經家人陪同就醫，才發現是血管嚴重狹窄及心律不整導致，且陳翁其中一條血管更嚴重鈣化，經心臟內科團隊以鑽石旋磨術削去血管鈣化處，再利用氣球撐開、放入支架，順利完成手術，讓血管恢復暢通。

陳翁2年前至花蓮門諾醫院就醫時，就發現有血管狹窄及心律不整的問題，且其中一條血管鈣化程度相當嚴重，不過醫療團隊考量陳翁當時身體狀況，先完成其中2條血管的支架置放，並定期追蹤患者狀況。

不過陳翁今年因出現胸悶、喘不過氣等症狀再度就醫，經院方使用鑽石旋磨探頭，將鈣化嚴重血管中的斑塊磨成細小分子，並放置氣球擴張與血管支架後，老翁的血管也恢復暢通。

門諾醫院心臟內科醫師陳翰興指出，血管鈣化表示血管已有相當程度的硬化、狹窄，是發生腦中風、心肌梗塞等疾病危險因子，且鈣化程度愈嚴重，對一般心導管手術來說，打通血管的難度就愈高。

陳翰興表示，此次以鑽石旋磨術高速的鑽石探頭，將堅硬的鈣化斑塊去除或磨成細小分子，讓後續的氣球擴張與血管支架能順利置放並讓血管恢復暢通，不僅降低日後血管再狹窄率外，血管長期通暢比率也相對提高。

陳翰興也提到，以往對於血管嚴重鈣化無法用氣球擴張或用支架撐開的患者來說，大都以傳統冠狀動脈繞道手術處理，如今，鑽石旋磨術除能降低傳統手術的風險，恢復時間及癒後情形也有明顯成效。

陳翰興另提醒有高血壓或心血管疾病的民眾，如出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀時，有可能是冠狀動脈疾病或心肌梗塞前兆，應盡早至心臟血管內科就醫，以免延誤治療的黃金時機。