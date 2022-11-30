台中一名人夫先前瀏覽家中電腦時，在電腦的資源回收桶中發現妻子與另名江姓男子穿著情侶裝的合照，但妻子不解釋也不回應，僅以激烈手段逼他離婚，讓人夫氣得向江男提告求償。台中地院審結，判江姓男子要賠償10萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與妻子於2015年間登記結婚，育有2子女，兩人共同經營中古車行，妻子則負責協助會計及家務，豈料，2021年7月起妻子沉迷網路遊戲，常為了小事與他爭執，不顧家中有幼子，多次徹夜不歸，但絕口不提去了何處，之後也因爭吵而搬離住處，兩人分居至今。

人夫表示，後來他意外在家中電腦的資訊回收桶中，發現妻子與另名江姓男子的親密合影，但妻子不解釋也不否認，僅是反覆要求離婚，甚至以死逼迫他同意離婚。人夫認為，都是江姓男子介入，才使他苦心經營6年的婚姻毀於一旦，故依法向江男求償100萬元撫慰金。

對此，江男辯稱，他與人妻僅是透過手機遊戲結識，並沒有踰矩行為，他僅是在合照時懷抱或扶握人妻的手臂，當時同行友人均在場，實在不認為行為超越男女社交分際。

台中地院審理時，法官勘驗江男的2名國小同學證詞，稱江男的確個性熱情，但相識十幾年並未看過江男主動擁抱不是女朋友的異性等語；法官認定江男與人妻的互動是基於男女情愫，人夫求償有理，酌情後判江男要賠償人夫10萬元為適當。可上訴。

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