一名在台灣生活4年的德國正妹Aky采熙表示，日前不慎發生車禍，但後方路過的機車騎士都沒有停下來關心或協助報警，而是直接呼嘯而過，讓她震驚地直呼「很誇張」，因為在德國目擊者必須陪傷患待警方到場，把事發經過轉述給警察，她針對台灣車禍處理給3大建議，包括目擊車禍的民眾留下來幫忙、每部車都須備有醫藥箱及警察英文能力再提升。

Aky采熙近日於個人YouTube頻道指出，日前她騎機車行經河堤，遭一台藍色發財車未打方向燈右轉撞傷，雖然傷勢不嚴重，卻讓她十分驚嚇。Aky表示，車禍當下最讓她覺得誇張的是後方經過的機車騎士，看到車禍沒有停下來，直接呼嘯而過，「我不知道他們要去哪裡，但我完全不懂，為什麼沒有一個人停下來問『妳還好嗎？』或是協助打電話，陪我一起等警察」。

Aky采熙說，在德國發生車禍，目擊的路人必須陪傷患待警方到場，把事發經過轉述給警方，「我真的完全不懂為什麼台灣會這樣子？」但她仍大讚後續處理車禍的警察及醫護都很熱心。

Aky采熙針對台灣車禍後續處理，提出3大建議，第一是目擊車禍的民眾留下來幫忙或協助釐清；第二是每台車內都須備有醫藥箱，以便發生車禍時緊急醫療，她說在德國車上有醫藥箱是基本的；第三則是希望台灣警察英文能力再提升，以便協助其他不會說中文的外國人。