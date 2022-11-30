台北市立動物園人氣動物、大貓熊「團團」先前身體健康狀況亮紅燈，後來開始出現食慾不振、精神欠佳甚至癲癇的症狀，11月19日在保育員與醫療照管團隊百般不捨下，選擇讓團團在麻醉中永遠沈睡，於當日下午13時48分離開人世，更是讓許多從小看到大的貓熊迷萬分難過，發言人曹先紹則透露未來會保留團團的皮毛與骨骼，團團可愛的容貌也將永存於台灣人心中。

大貓熊團團的離世也喚起許多人對於已經逝世的動物們美好回憶，現在就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看全台10大曾陪伴我們童年的人氣毛宇宙動物有哪些吧～

No.10 無尾熊哈雷

1999年7月31日無尾熊哈雷（Harley）與派翠克（Patrick）從澳洲千里迢迢來到台灣，當時兩隻無尾熊入住台北市立動物園每日都吸引6萬名粉絲爭相目睹，儘管一梯次只開放40人、每次只能看20秒，民眾還是甘願排隊，只為一睹無尾熊抱著樹幹的可愛容貌。

2004年9月哈雷出現流鼻水、體重下降等徵兆，後來園方發現哈雷鼻腔出現死亡率逼近百分之百的「鼻疽箘」，深入檢查確認是惡性腫瘤，在哈雷痛苦到吃不下飯、呼吸困難的狀態下，最終園方11月接受建議讓哈雷安樂死，無尾熊迷也難過表示「去台北看牠是小時候的夢想」、「我的童年QQ」。

No.9 國王企鵝黑麻糬

儘管我們不能隨時飛到南極，不過在動物園裡就能看到成群結隊、站在冰雕上英俊挺拔的企鵝！「黑麻糬」為台灣第一隻誕生的國王企鵝，不僅出生時轟動全台，台北市立動物園還邀請大家一起投票取名，最終才確定以「黑麻糬」命名，成為當年全園區超受歡迎的人氣動物。

但黑麻糬在2017年腳底出現傷口發炎，且情況不斷反覆發生，後來在2018年10月因肝腎衰竭病逝，雖然以17歲高齡過世在企鵝界已算長久，但仍讓許多人感到不捨，有人也分享「取名投票黑麻糬得標，超可愛，長大就不知道是哪隻」、「企鵝館在最裡面，排隊排到大門口」、「排隊入場就要3小時」。

No.8 紅毛猩猩貝比

來到新竹市立動物園，許多遊客都會爭相目睹紅毛猩猩「貝比」的風采，貝比在1988年出生，原本由海產店老闆飼養，後來無奈長大後難以照顧，2000年時貝比便輾轉來到新竹市立動物園生活。高齡32歲的貝比於2020年1月不慎從棲地駁坎邊緣摔落地面，儘管迅速送往診療室搶救，給予氧氣及保溫，不過貝比仍不幸於急救後宣告不治，網友也難過表示「早上才看到她在樹邊睡覺的說QQ」、「老人家真的摔不得」，有人也好奇發問「保育員為何要讓90幾歲的阿嬤爬樹啊？」，熱心網友也解釋「這沒辦法防啊...」、「保護裝置一定是籠子嗎？可以裝網子啊？」。

No.7 長頸鹿斑斑

大人小孩來到新竹六福村除了可以玩遊樂設施，也能乘坐小火車來到動物展示區觀賞上千隻不同種類的動物，其中遊客只要來六福村的「六福莊」住上一晚，打開陽台落地窗就能看見長頸鹿向你緩緩走來，園區內的長頸鹿「斑斑」也是這裡的亮點之一，部落客也分享「斑斑很喜歡小孩，只要小孩叫牠就會過來」。身形高大的斑斑過世後，遭動保團體指控生前與長頸鹿「布丁妹」近親繁殖，甚至在解剖後發現體內殘留塑膠袋，六福村也跳出來反駁，強調布丁妹與斑斑分屬不同父母，體內發現塑膠袋也是子虛無有的事，園方對於推廣動物保育、環境永續更是不遺餘力，雖然引發爭議，不過網友也評論「我不覺得價值上千萬的動物園方會亂養，這不合邏輯」、「六福村給動物的生活空間是國內數一數二的，如果六福村亂養，那台灣87%的動物園都叫虐待動物了」。

No.6 大象馬蘭

童年時期讓人印象深刻的動物當然也有鼻子超長的大象！大象「馬蘭」是台北市立動物園的人氣明星，3歲時馬蘭便與大象「林旺」結為連理，後來動物園從圓山遷往木柵時，林旺還一度把大象造型的電話亭當成太太馬蘭，遲遲不肯離開，在當年也成為民眾流傳的可愛趣事。馬蘭在2002年罹患惡性纖維肉瘤，病況急轉直下，甚至擴散到淋巴結及肺臟，最終在10月14日因病過世，享年54歲，除了老伴林旺變得孤單寂寞，也讓許多台灣人因為來不及看到馬蘭最後一面落淚，有網友事後回憶起馬蘭分享，「小時候記得馬蘭過世沒多久，林旺也走了」、「其實當年有動物學者反對馬蘭跟林旺送作堆，因為林旺的經歷讓牠心裡狀況不是很健康」、「走的時後有哭，時代的眼淚」。

No.5 無尾熊派翠克

當年與無尾熊「哈雷」在1999年一起從澳洲庫倫賓野生動物園一起來到台北市立動物園的還有「派翠克」～派翠克身為元老級無尾熊，曾帶動木柵動物園翻倍入園人潮，不論是啃尤加利葉還是抱著樹幹睡著的模樣都讓人融化，最後陪伴無尾熊迷度過19個年頭，繁衍了4子3孫。派翠克因為牙齒磨損、白內障等問題，導致進食意願低落、視力逐漸模糊，直到2016年10月10日於園內病逝，網友也難過表示「R.I.P.童年回憶」、「人工飼養無尾熊平均壽命15歲，19歲很猛了」、「這隻活超久，從小時候進去就是這隻，到現在快大學畢業」、「那時後超紅，知名程度不下熊貓」。

No.4 非洲獅小巴

如果你的童年回憶裡有獅子王辛巴，那你一定也會對高雄壽山動物園裡的非洲獅「小巴」很有印象！出生於2010年的小巴，與「小辛」是可愛的兄弟檔，在2016年就獲得全台10大動物園明星封號，不過就在去（2021）年有遊客就發現小巴身形明顯變瘦，被網友狂酸從萬獸之王變成「萬瘦之王」。其實近年做例行性健康檢查時，小巴就陸續被診斷出患有遺傳性腎臟病等問題，不過因為是不可逆的健康狀態，導致小巴吸收營養的能力日漸降低，3月12日因宿疾併發症過世，網友也悼念小巴，「其實館方在導覽時都有跟民眾宣導，獅子們已經是阿公阿嬤等級，小朋友們都知道」。

No.3 長頸鹿布丁妹

拜訪長頸鹿的家，斑斑與布丁妹會不時跑來關心察看，好奇「你們來我家幹嘛？沒什麼好招待，只有青草樹葉要不要吃？（圖/ 本報系資料照）

在六福村園區內的長頸鹿「布丁妹」也是當紅的人氣動物，布丁妹在2012年進入六福莊，在保育員與獸醫師悉心照料下，布丁妹不僅討喜親人、愛撒嬌的個性受到觀光客喜愛，甚至也躍升為園區知名明星動物。不過布丁妹在今（2022）年2月出現精神不佳、食慾不振、排便異常等情況，獸醫師進行抽血檢查與初步藥物治療，沒想到布丁妹卻突然倒地，經急救30分鐘後宣告死亡，布丁妹死訊傳開後也讓粉絲感到惋惜，「R.I.P.小姪女最喜歡的動物」、「台灣要養長頸鹿好像不容易」、「我看許伯的影片，長頸鹿1隻要1千萬」，對於動保團體質疑虐待動物，網友也緩頰「一隻長頸鹿多貴，哪可能亂養」。

No.2 大象林旺

從圓山動物園時期，大象林旺、馬蘭就是明星動物。圖為當時的園主任蔡清枝與馬蘭。（圖/ 本報系資料照）

1917年出生的大象「林旺」親眼見證二次世界大戰，隨著將軍孫立人來台灣，成為台北市立動物園最有名氣的動物，還被許多小朋友稱之為「林旺爺爺」。其實一開始林旺的名字叫做「阿美」，後來被認為太過女性化才改名成「林王」，但有一名記者錯寫成「林旺」，讓林旺這個名字一直被沿用至今。林旺與大象馬蘭結婚後突然性情大變，獸醫經檢查發現林旺罹患大腸癌，直至1983年眾多遊客都會前來幫林旺過生日，2003年林旺再度被檢查出左後腿關節炎退化，出現食慾下降、排泄困難，後來在水池邊被管理員發現安詳辭世，網友也表示「國小讀課文都會讀到林旺爺爺，結果他在我幼稚園就過世了」、「小時候有摸過，看到感覺真大隻」、「小時候看到動物園的招牌寫林旺過世，很難過」。

No.1 大貓熊團團

大貓熊「團團」、「圓圓」是中國大陸在2018年時贈送給台灣的保育類動物。（圖/ 本報系資料照）

大貓熊「團團」、「圓圓」是中國大陸在2018年時贈送給台灣的保育類動物，其中團團本名叫作「華靈」，從小個性就如外號「小乖乖」一樣個性憨厚老實，在中國汶川大地震發生時，因為圓圓一直沒有回到臥龍基地，最後是由團團親自出馬，才讓保育員順利找到圓圓，來到台灣後黑白相間的外表，加上圓滾滾的可愛身材，頓時讓大貓熊館成為大人小孩搶著排隊的熱門場館。團團在今（2022）年10月底發現疑似罹患惡性腦瘤，在最後儘管身體每況愈下，仍乖乖伸出手讓保育員量測血壓，11月19日因病情急劇惡化，最終在多方考慮下選擇讓團團在麻醉中離世，也喚起許多人對於團團的記憶，「給很多小朋友回憶了」、「團團走了，圓圓怎麼辦」、「再見了團團」、「貓熊本身是挺可愛的動物」、「謝謝你陪伴我們」。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年11月28日至2022年11月27日，共3年。

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