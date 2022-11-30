數位化、資訊化日漸普及，全球用電需求居高不下，與此同時，「淨零碳排」已是國際共識，各國政府均積極投入再生能源發展，永豐投信表示，這兩大趨勢方向都和基礎建設緊密相關，相關產業長期投資前景深具吸引力。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，供電穩定不只是民生問題，還是產業運作，甚至是國家安全的問題，因此如何降低對於單一發電方式的依賴，透過電力轉型、發展多元電力以穩定供電是各國家的重要課題，也順勢帶動太陽能、風力發電等產業發展，以美國而言，先前公布的通膨削減法案4370億美元的預算中，將提撥3690億美元發展再生能源，其中以太陽能為主力，電廠投報率料更為穩健，根據市場預估，以太陽能產業為利，在其料更為普及，同時設備成本也可望降低下，指數年度EPS呈現逐年增長態勢，此外，包括太陽能、風力等多元電力轉型，市場預期至2050年每年投資金額可望達3.3兆美元，產業前景值得期待。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，根據預估，全球2050年電力需求將較2020年攀升2.5倍，顯示充足的電力供給將是未來全球經濟成長的重要碁石。但在淨零潮流下，電力供給來源勢必出現巨大的轉變，依BloombergNEF預期，八年後的2030年，全世界的燃煤發電量將下降70％，而中間的能源缺口，須靠替代能源來因應。

過往再生能源的發電成本高昂，企業不易發展，但陳世杰說，隨著先進技術不斷突破，目前再生能源的發電成本已和石化燃料相差不遠，逐步邁向商業化的成功機會越來越高，根據國際能源署(IEA)估計，到2030年，再生能源在全球發電來源佔比將高達49％，這也將是基礎建設產業未來幾年非常重要的發展項目。

陳世杰認為，隨著總體經濟成長步伐放緩，未來企業獲利面臨下修風險，投資市場震盪難以避免，包含再生能源在內的基礎建設產業，受惠於強勁的剛性需求，具備不受景氣獲利影響的優勢，能為整體投資組合帶來更佳防禦力，其中圍繞「數位基礎建設」概念的數位電塔、數據中心、電子商務倉儲等，尚有各國政策利多強力加持，成長潛力高，值得長期持續關注。