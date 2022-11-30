臺灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙在精準檢測預防診斷產業發展趨勢論壇中指出，精準健康產業發展與科技進步高度相關，臺灣引以為傲的ICT產業和臨床醫療若能進一步結合，將有機會發展出更多元的健康產業，並連結後端的疾病精準治療及照護，構成完整的「精準健康」歷程，期待未來健康的給付市場能夠完備，成為守護國民健康的護國神山。

工研院產科國際所副所長張慈映演以產業研究和政策角度剖析精準健康三段五級，需要跨產業生態系，以Bio data結合ICT，遠距服務如遠距問診或是遠距復健，透過智慧聯網穿戴裝置即可在使用者在家中進行自主的照護和健康監測，即是很好的應用場域，有望帶來新商機。她也強調，台灣ICT廠商是理想的資金、人才和技術資源的來源，若加上醫院臨床體系及生醫業原有的基礎，政策鼓勵和法規適度調適，將會為產業發展提供很大的助力。

資誠生醫產業會計師周筱姿指出，新冠疫情推動醫療行為的轉變，醫療端也加速導入AI、大數據進行應用，據Frost & Sullivan的資料，2021年全球虛擬診斷市場規模為53億美元，推估2021-2025年年複合成長率(CAGR)達48%，將成為精準診斷次領域中最大的應用市場，足見疫情大環境因素對整個產業和醫療轉型的驅動力道強勁。

長佳智能董事長陳明豐從公司藉由人工智慧輔助醫學決策的技術面出發，到布局不同臨床科別應用及海外市場取證的策略思維，他闡述臺灣醫學和健康產業的機會趨勢，和健康醫療轉型必須面對解決的難題及挑戰。陳醫師勉勵在場業者一同肩負健康轉型的重任，也呼籲政府及其他利害關係人，一起為扶植臺灣下個世代的健康產業出一份力量。

據PwC Strategy&發布的《2030未來醫療》(Driving The Future of Health)報告，未來醫療支出的結構重心，將從疾病治療延伸至疾病前的預防保健和治療後的照護。而在精準診斷、數位健康與預防保健三大領域的醫療支出占比，預估將從2018年的7%，成長到2030年的23%，顯示精準診斷、數位健康與預防保健大幅成長，而傳統醫院服務和醫材藥品支出成長率會逐漸趨緩。