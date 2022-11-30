YouTuber情侶檔小煜、秀成立的頻道「秀煜 Show YoU」，28日最新上傳的影片中透露，兩人先前到美國旅遊因小昱誤觸當地兩項罪名，遭美國警方在路邊當場上銬、被捕入獄。

YouTuber小煜及女友秀近期到美國開車旅遊，途中小煜下榻某間飯店一進去就聞到相當重的霉味，且進出的人們有些奇怪，讓女友秀坦言有些害怕，而在小煜在找兩人所住的房間時，卻意外遇到一名藥頭向他「推薦」毒品，而他基於安全考量買了一兩克的毒品。

之後，小煜認為在美國持有該毒品應算相當普遍，所以未將它丟棄，便繼續前往目的地新墨西哥州，在經過德州郊區時，由於周圍空曠且沒什麼車，因此他將油門踩到120英里，但沒多久後方跟了一台警車，小煜也自覺超速將車停靠路邊等待警方開單。

然而，當警方靠近小煜的車窗時，竟問道：「你們車上怎麼有大麻的味道」，於是請兩人離開下車後，便進行搜車，同時也將小煜上銬，接著警方就以「非法持有毒品」、「魯莽駕駛」2罪名將小煜逮捕入獄。

對此，小煜也透露當時到達監獄時的情況，一開始他在獄警的監視下，將囚犯服換上後進行身分審查，隨後被帶往牢房，影片中他提到在牢房中遇到的獄友以及獄中飲食部分，小煜表示餐點相當簡單，都是以吐司、生菜等冷食為主，讓他感到非常不習慣直呼「快瘋了」。

最後，所幸在入獄隔天參加完保釋聽證會，獲判3000美金（約9.3萬台幣）保釋，在女友協助下順利出獄，雖目前案件仍交由他們在美國聘請的律師處理中，但兩人目前已順利返台，小煜也呼籲在出國旅遊時，務必將當地法規弄清楚，以免不小心觸法。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！