佳世達集團(2352)轉投資的DKABio浚鴻數據開發(以下簡稱DKABio)，再次榮獲醫療單位肯定，於今年10月加入高雄榮總早期癌症預防與篩檢數位整合計畫，正式成為精準預防醫學最前線利器，其中「DKABio智慧健康風險分析服務」積極突破過去健康篩檢、追蹤力所未及的疾病預防方式，能為個人健康風險預測超前佈署5-10年。

DKABio預計於明年第一季推出華人首款以個人健康資產為概念的應用程式，搭建了健康風險預測與AI助理健康促進方案的共創平台。使用者可依據虛擬助理的建議執行個人化每日健康促進任務並累積健康資產，還可上傳自己的健康資料獲得即時健康風險快篩評估，並隨時偵測個人環境(如空氣污染)暴露情形，提供個人化警示通報資訊。

DKABio於2020年獲佳世達集團投資後，屢創佳績，陸續獲得國家新創獎的肯定及東南亞海外事業開展，目前已有多家代理商洽談簽約，先後取得安法高端私人健康管理中心、高雄榮總、博仁醫院、新光醫院、永和耕莘醫院、是方電訊等，客戶擴及醫院、高端健檢及企業永續ESG員工健康照護之數據指標。DKABio服務將於2022台灣醫療科技展於明基佳世達、高雄榮總攤位展出。

DKABio總經理楊雅惠表示，DKABio的AI研發技術節省了醫生追蹤病史、繁複比對的過程與檢閱時間外，綜合個人遺傳、行為與環境及148項生理健康數值與共病的演算模型，更能精準勾勒病患可能面臨的健康風險落點與量化曝險指標，有效協助疾病篩檢前、中、後的醫療決策；結合可視化的健康風險報告讓病人對自身健康情況更有掌控感；若搭配影音報告說明將有助於病患自主健康管理以及醫院衛教成效。這項醫學資訊技術，將可成為精準預防醫學最前線的疾病風險探測工具。

DKABio運用超過1億筆華人健康資料建構疾病風險預測模型，結合高達1200個疾病風險預測子模型演算法，是目前唯一能針對個人健康風險預測，一步到位產出：個人健康情況、曝險因子、5-10年威脅病徵到健康促進先後順序的建議報告，快速、精準、全面的健康風險分析工具，獲得許多醫師評選為病人健康管理與診斷的重要決策依據。此外，在衛福部積極推動快捷式健康照護互操作性資源(FHIR)交換架構使用下，也促使DKABio的健康風險預測迅速地應用在健康管理平台、健康顧問服務、職工健檢等不同場域。