宏達電(2498)VIVE Arts不斷嘗試創造多元嶄新的VR藝術與文化體驗,最新宣布繼《蒙娜麗莎:越界視野》再次與羅浮宮攜手合作推出《商博良之埃及考古》VR體驗內容。羅浮宮為歡慶朗斯分館成立十週年,以及聖書體破解二百週年,館方籌備盛大展覽,隆重介紹埃及古文明最璀璨的象徵之一「聖書體」,此VR體驗內容將作為展館中大型展覽《商博良:追尋聖書體》的其中一個重要元素。

宏達電表示,VIVE Arts本次成為《商博良之埃及考古》虛擬實境體驗的合作夥伴,本展將細說學者商博良的重要事蹟,以及當時在智識、科學、文化、考古學、政治上處於何種背景脈絡,方能協助商博良破解聖書體這道千古謎題。本展除讓觀眾透過VR技術欣賞精美展品,並列展出大尺寸圖幅和小型物件,彰顯聖書體的豐富內涵,演繹古埃及文明的輝煌歲月。

此外,VIVE Arts也與冰島藝術家Kristjana S. Williams繼2021年V&A博物館《愛麗絲:越奇越怪》(Alice: Curiouser and Curiouser)展覽後再次合作,推出其個人首項NFT系列作品《Head in the Clouds》,該作品計畫即將於2022年12月7日正式於「VIVE Arts藝術品交易平台」上開賣。《Head in the Clouds》計劃將包含三個NFT系列,分別為Heart of Nature、Contemplating Skeleton及Drifting Skeleton,每個系列中以單一主藝術品為主軸,運用生成藝術技術延生出系列作品。

宏達電表示,Heart of Nature NFT系列將會率先於12月7日上線,另外兩個系列也將於2022年12月和2023年1月上線。NFT的價格將落在0.4 ETH和0.5 ETH之間,可透過「VIVE Arts藝術品交易平台」以加密貨幣購買。

VIVE Arts於2021年推出NFT平台,平台上展示由VIVE Arts合製及委製的NFT計畫,包括富有想像力並運用區塊煉技術的原創作品,以及開闢全新可能的舊作。