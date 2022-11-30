在謹慎交易中，歐洲股市周二收盤小跌。科技股和化工股下跌，抵銷了大宗商品相關股票漲勢；不過，中國有望鬆綁新冠封鎖，也推進了大宗商品表現。

周二歐洲Stoxx 600指數在波動交易上漲0.53%之後，收盤下跌0.56點或0.13%，為437.29點。

中國發布聲明，要求加強對老年人的新冠疫苗接種率。而中國一名衛生官員說，公眾對於傳染病封控措施的抱怨，原因是來自於過度執行，而不是該措施本身。

追蹤金屬和原油價格的礦業股和油氣股分別上漲2.7%和1.8%。科技股和化工股則分別下跌1.2%和1.7%。

大宗商品和銀行股上漲，拉抬英國股市上漲0.51%，跑贏法股升0.06%和德股的下跌0.2%。

AJ Bell分析師Danni Hewson說，由於中國沒有出現立即的鎮壓，所以市場有理由感到樂觀。

周二公布的資料顯示，西班牙和德國的物價壓力明顯減輕。而另一項調查顯示，11月歐元區消費者和企業的通膨預期較10月大幅下降。

歐元區11月通膨的初步資料顯示，預計物價年增率將從創紀錄的10.6%，降至10.4%。

ASM國際上漲2.9%，報256.15歐元；該家荷蘭半導體設備商表示，儘管美國出口限制，預計第四季在中國銷售的跌幅將有所改善。

匯豐控股在同意以135億加拿大幣賣出加國業務之後，股價上漲4.4%，報510.3英鎊。

渣打銀行也上漲了5%，報609英鎊，漲幅並領先英國各銀行；此前英國政府一名部長表示，英國將允許銀行業承擔更多風險，以保持競爭力。