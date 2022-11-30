戒指（台北分署提供）

wish（台北分署提供）

法務部行政執行署台北分署定於下周二（12月6日）舉辦聯合拍賣會，將拍賣藍寶石等63枚戒指、TOYOTA休旅車、股票(份)及手套口罩組，另拍賣105筆土地及2筆建物，歡迎民眾到場搶便宜。其中11.93克拉的藍寶石鑽戒採不定底價拍賣，只要民眾到場出價，就有機會買到。

台北分署表示，下月拍賣會受矚目的拍賣物，包括天然藍寶石鑽戒3枚、TOYOTA WISH汽車1輛、密思博公司股票7萬3769股及兆豐國際能源科技公司股份1784萬股。

其中3枚天然藍寶石鑽戒重量分別為11.93、10.82及8.47克拉，外觀耀眼璀璨，高雅溫潤，遠看大器與霸氣的樣式，是送禮、自用兩相宜的珍品。尤其11.93克拉的藍寶石鑽戒此次採不定底價拍賣，只要民眾願意到現場出價，就有機會買到。

另拍賣的TOYOTA WISH汽車為白色烤漆，西元2016年出廠，排氣量1987cc，里程數23萬3509公里，此次為再行拍賣程序，民眾只要出價最高且達底價50％即可將車子開回。

另現場有戒指60枚變賣，價格從1萬元到5萬元不等，還有1446組實用的口罩手套組，每組只要100元。

不動產部分，包括105筆土地及2筆建物進行拍賣，分別坐落在北市中山、大安、信義區、新北市新店、坪林、石碇區及金門縣金城鎮、金寧鄉等地。

其中拍賣底價以新北市新店區新坡段136地號土地的7680萬元為最高，該筆土地面積772.12平方公尺，權利範圍全部，為第四種住宅區，現為雜木林，土地上無建物，拍定後點交。本次為第2次拍賣。