明天就是12月1日了，和印度神童阿南德同一門派的吠陀占星專家李靜唯分析，12月的吠陀雙魚座和處女座事業運非常旺，能夠有很多表現機會，甚至有機會升職加薪，吠陀射手座跟牡羊座則是桃花運旺，至於財運最好的是吠陀水瓶座，另外吠陀金牛座健康方面要小心皮膚問題。

李靜唯提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有2成的人吠陀占星星座會跟西洋星座重疊，8成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座。

吠陀占星星座對照表。（圖／李靜唯老師提供）

【12月事業運】

●吠陀雙魚座(3/15-4/14) 吉

先前辛苦安排的付出與努力，12月開始要收割成果了，在許多工作夥伴的幫助下，即使遇到困難也都能夠迎刃而解，只是要注意可能會有些許的意外發生，造成困擾。

●吠陀處女座(9/15-10/14) 吉

12月有可能受到主管信賴安排工作任務給處女座，而工作的內容又剛好是熟悉善長的領域，因此建議拿出才華好好表現，或許還能夠爭取到升遷的好機會。

●吠陀獅子座(8/15-9/14) 平

12月工作方面，可以透過討論或是自我發想，創造出很好的點子，只要有十足的信心去行動，應該會有還不錯的成績，只是另一方面，可能還是會受到一些環境因素的阻礙。

●吠陀天蠍座(11/15-12/14) 凶

12月工作方面，很有可能因為粗心或是不夠專注，造成無法順利達到預期目標的狀況，可以的話，表現出自我檢討的誠懇態度，或許還能夠得到長官的諒解。

【12月感情運】

●吠陀射手座(12/15-1/14)）吉

與對象彼此之間的聊天話題不斷，12月份會覺得天南地北都能聊，也因為契合度越來越高，可以開始討論人生的下一個階段該如何規劃安排了。

●吠陀牡羊座(4/15-5/14) 吉

渴望擁有愛情或正面臨被長輩催婚的人，12月將可能有突破性的發展，尤其還單身的人，身邊會出現適合的人選，如果願意的話，12月將可以開始累積愛情能量。

●吠陀雙子座(6/15-7/14) 平

12月份感情狀況好壞參半，兩人之間可能因為某些議題造成雙方爭吵，但是也會因為爭吵而更瞭解彼此之間的問題點，只要願意花心思調整改善，還是能夠甜蜜升溫。

●吠陀摩羯座(1/15-2/14) 凶

12月份會發現，情感生活已經出現枯燥乏味的狀態，也代表著彼此的緣分可能已經走到了盡頭，建議進行一場良善的溝通，不要惡言相向，就讓彼此畫一下一個完美的句點。

【12月財運】

●吠陀水瓶座(2/15-3/14) 吉

12月是財運還不錯的好時機，可以多方參考各種投資標地，水瓶座的眼光將能夠選中獲利最好的一個，並且還有機會遇到好的合作夥伴，共同創造財富。

●吠陀天秤座(10/15-11/14) 凶

12月的財運很容易遇到波折，資金方面容易有入不敷出或是週轉不靈的情況，小心在這個月投資不但無法獲利，還會有套牢賠錢的可能性。

●吠陀巨蟹座(7/15-8/14) 凶

12月建議財務最好走保守的路線，因為外在環境因素的變化很大也很快，如果有想要拓展生意的計畫，這個月最好先緩一緩，因為獲利不穩定可能會造成經營上的困難。

【12月健康運】

●吠陀金牛座(5/15-6/14) 凶

12月小心季節轉變容易過敏，尤其是皮膚容易出現各種乾癢或是脫皮現象。