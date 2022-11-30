民進黨九合一選舉慘敗，秘書長林錫耀首度承認有網軍側翼，但強調他們都不是黨內主要成員，而這番說法在學者周偉航看來，背後代表的意義是，「因為主要成員都不知道在衝三小。」

在26日選舉結束當晚，林錫耀於記者會上被問及綠營大敗，跟側翼網軍引起人民反感是否有關時，他強調民進黨的體制與工作人員都很明確，側翼網軍並非主要成員，至於他們是否凌駕黨之上，外界自有公評。

對於林錫耀猶如吃了「誠實豆沙包」般的表現，周偉航今（30）日於臉書指出，他可能是由於民進黨大敗、心情受到震盪才如此；周也「翻譯」了林這番話的背後含意，「網軍不是主要成員啦，那是次要的。不過因為主要成員都不知道在衝三小，所以次要的就特別大聲。」

其實林錫耀承認民進黨有網軍側翼的說法，這幾天早已引起廣大討論，包括民進黨人士在內，不少人跳出來直言，網軍側翼就是這次綠營狂敗的罪魁禍首，這也惹怒了擁有21萬人追蹤的親綠臉書粉專「只是堵藍」，該粉專29日怒嗆，12月的嘉義市長補選，全部「義勇軍」都不會幫忙，要看民進黨的正規軍有多厲害。