余天二女兒余苑綺不敵直腸癌，今年8月病逝，享年39歲，她生前與老公Gary結婚，留下一女一子，近日大女兒樂樂過5歲生日，余家姊弟余筱萍和余祥銓都曬出歡樂慶生影片。媒體報導，李亞萍在私人臉書透露樂樂的變化，似乎有點因為喪母變得更成熟，像是知道聖誕老公公是假的，不僅抗拒許願，也明白願望不一定會實現，令人心疼。

余苑綺抗癌8年，前後做過70多次化療，和生命戰鬥到最後一刻的她，今年8月仍不幸病逝，她生前最掛念一雙子女和老公，更曾虧丈夫等她過世後一定會再娶，她沒有關係，但孩子一定要照顧好，2年前她出席活動更念出給大女兒的遺書，說道：「如果媽媽真的不在，相信這都是神做的決定，不要難過。雖然看不到，但媽媽會在天上保護看護著你們，白天黑夜都會在你們身邊。希望你們永遠都快樂，媽媽真的好愛你們，下輩子我們還要當家人」，讓人為之鼻酸。

李亞萍一家先前替樂樂慶生。（圖／翻攝自余祥銓Ken臉書）

近年余苑綺替女兒過生日時，樂樂許願時總不忘說出「希望媽媽身體康復」的願望，無奈余苑綺最後仍不敵病魔離世，讓余家兩老都相當悲痛，據《自由時報》報導，身為余苑綺嬸嬸的紀寶如透露最近打電話關心李亞萍時，還是明顯感覺到對方的悲傷，余天也是，而余苑綺的一雙兒女目前交給Gary照顧，5歲的樂樂近來則有「一夕長大」的跡象。

紀寶如透露，李亞萍最近在臉書說，往年樂樂過生日時最期待的環節就是許願，今年隨著媽媽過世，樂樂也開始對許願興趣缺缺，像是知道聖誕老公公這類夢幻事物都是假的一樣，讓身為外婆的李亞萍很心痛，最後寫下：「可憐的小樂樂，妳要知道什麼都是命．．．．．妳要好好長大，健健康康、快快樂樂，好嗎？」