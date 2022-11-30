歐盟成員國正在大規模投資於國家國防工業，以應對烏俄戰爭。然而，一些關鍵原物料的成本暴增和供應短缺，正使得歐洲軍企進一步發展變得窒礙難行，歐盟軍工企業的行業代表們警告，原物料、能源成本的上升以及對第3國進口的高度依賴可能會阻礙歐洲國防工業的復興。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）29日報導，捷克共和國武器和國防工業協會（DSIA）負責人海尼克（Jiří Hynek）接受歐洲動態採訪時表示：「目前軍事產品製造所需的大部分原物料，歐盟國家本身沒有在開採，或者開採量很小。」

Despite the headwinds, most analysts agree that copper prices are likely to rebound in the long term on the back of a global decarbonization push and further growth in demand. https://t.co/zZ03OUSY6d — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) November 27, 2022

海尼克還指出，歐盟都從第3國進口關鍵材料，特別是亞洲和非洲。「隨便舉幾個例子，目前市場上供不應求的產品，所有包裝材料、許多化學品以及生產火藥所需的纖維素（硝化纖維素），合成橡膠短缺，其價格已經來到了天文數字，」

「例如，如果不是從亞洲，特別是中國進口材料，這裡（歐洲）就不可能生產出備受關注的防彈背心。一些製造商已經直接將生產（基地）轉移到那裡。」海尼克還警告說，他沒有看到任何試圖解決這種狀況的努力。

歐洲國防領域的領頭羊之之一的義大利，正面臨著痛苦的高昂價格。該國迄今為止從俄羅斯進口了幾種材料，如鋁、鉑金、鈀金或銠，但它現在不得不尋找其它的供應商。

Russian Palladium And Platinum – Too Important To Sanction https://t.co/wze4aVjKTC — zerohedge (@zerohedge) March 31, 2022

生產軍用、商用和運輸船的義大利造船公司Cantiere Navale Vittoria公司總裁巴奧羅（Paolo Può）最近向義大利媒體，「鋼鐵已經從每噸700歐元左右漲到3500歐元，而鋁已經從每公斤5歐元漲到15歐元。」

巴奧羅還承認，該公司目前正在要求義大利政府進行干預，因為該公司的大部分合約跟國家簽訂的，一些歐洲公司已經做好準備，以保護他們的業務免受價格暴漲和潛在短缺的影響。

「在原物料方面，我們正在採取預防措施，例如購買大量採購鋁和重要塑料的庫存。此外，我們還購買了半導體或電子元件，所以我們在中期內應該不會有太嚴重的供應問題，」德國最大的武器製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall）的一位發言人告訴《歐洲動態》：

「總的來說，我們今年大幅增加了營運資金，即庫存和營運資金的價值，」

而法國，甚至在烏俄戰爭爆發之前，晶片和半導體的稀缺性就已經阻礙了該國的軍備生產。希臘也在經歷短缺，但更多的是在稀土元素方面。另一方面，保加利亞或西班牙認為在這方面沒有問題。

由於戰略和安全原因，關於歐洲國防工業材料短缺的相關細節並未透明公開。然而，如果軍事投資如果不與關鍵原物料提高生產同步進行，歐洲可能面臨另一個依賴性挑戰，這也正是它目前在能源領域（俄國能源）所經歷的。