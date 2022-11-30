搶攻除夕圍爐與新年連假宅食家宴商機，每年推出熟食年菜套組且年年訂單量爆量的海霸王集團，今年12月1日開放除夕至初五限量預購，提貨日期可選擇除夕至初五。海霸王外帶年菜團圓組提供共有十道佳餚，每組新春價8,888元，2023年1月7日前早鳥預訂優惠價7,888元，預購至2023年1月14日止，提前預訂年菜享優惠且不用擔心訂不到年菜的窘境。

海霸王團圓年菜組十人桌菜含有：富貴龍蝦九孔鮑「龍蝦沙拉九孔鮑」、闔家團圓佛跳牆「霸王御品佛跳牆」以香菇、栗子、筍乾等精選食材，再以魚皮等天然膠質蒸煮的經典年菜佳餚、五福臨門團圓蹄「黃燜筍絲扣元蹄」也是宴客經典大菜之一、福星高照香米糕「臘味櫻花蝦米糕」選用傳統道地廣式臘腸、東港櫻花蝦等食材製成口感層次豐富、祥和瑞氣蒸鮮蝦「圓籠蒸鮮白灼蝦」、花開富貴雙鮮拚「智利鮑拼海蜇頭」、年年有餘好運來「酥炸黃金比目魚」、如意砂鍋花椒豬肚雞「花椒豬肚砂鍋雞」共8道佳餚，最後配上2道甜點，團圓豆沙包「中式美點心」、甜蜜情人果，各式菜色都是海霸王經典料理，春節不用下廚也能輕鬆享用熱騰騰頂級圍爐年菜。

除年菜套組外，海霸王也提供年菜單品供客戶購買，如龍蝦鴛鴦拼智利鮑魚（1,588元）、臘味櫻花蝦米糕（888元）、花椒豬肚砂鍋雞（888元）、御品佛跳牆（含甕）（1,088元）、蒲燒鰻米糕（988元）。且依循往年慣例，海霸王與外送業者合作，推出宅配服務將年菜安全且迅速送到指定地點（運費依配送地點所在地計費）；2023年菜預購可洽海霸王門市，或上海霸王購物商城預購。