大陸晶片業遭美國政府強力制裁，未經許可的公民、企業與組織禁止協助或參與大陸半導體研發及生產工作，且目標鎖定在先進晶片領域，等於掐斷大陸晶片業未來發展的道路，荷蘭半導體設備場艾司摩爾（ASML）證實美國正積極施壓盟國加入制裁，有意以「多邊行動」封鎖大陸晶片業，面臨此危機的大陸廠商狀況相當危急。

綜合外媒報導，艾司摩爾執行長Benjamin Loh表示，美國對日本、荷蘭施加很大的壓力，確保能跟進這次的行動，美國希望所有人都不要向大陸銷售高階半導體設備，打算透過多邊行動牽制大陸發展。

艾司摩爾11月公布的數據顯示，美國最新的出口管制措施將影響他們今年對大陸的4成銷量，過往大陸市場約佔總營收的16%，即使損失慘重，艾司摩爾仍不敢違規。

Benjamin Loh說：「大陸市場的佔比不小，但還不到致我們於死地，我們在美國亞利桑那州有規模龐大的業務，使我們更容易受到華府實施出口制裁的影響。」

至於出口管制對大陸晶片造成的衝擊，Benjamin Loh表示，旗下客戶正在苦苦掙扎，就算他們能獲得比預期多的設備，但缺少美國零件，仍會使大陸無法達成建造先進晶圓廠的目標。

目前荷蘭與美國就是否跟進制裁進行協商，荷蘭外貿部長Liesje Schreinemacher就提到，「我們會必須捍衛自己的利益，包含經濟利益，會以更嚴格的方式看待晶片市場。」