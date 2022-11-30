民眾受訪。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

九合一大選民進黨慘敗，扣除延後選舉的嘉義市，僅取得5縣市席次，黨內更出現找戰犯的聲音。在一個相關議題的街訪中，許多民眾紛紛點名，民進黨敗選的戰犯是行政院長蘇貞昌，但也有自稱綠營支持者的年輕民眾認為，戰犯是「剛剛辭掉黨主席的那一位（指蔡英文）」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》昨（29）日委派記者「辮子妹」以「民進黨慘敗，你認為誰是戰犯」為題，在北市街頭詢問民眾意見，有人回應，「陳時中，因為他防疫時真的滿高傲」、「每一個人都是」。

另外，有不少民眾點名戰犯是蘇貞昌，「蘇貞昌傲慢、在國會的答覆讓百姓不能接受」、「蘇貞昌，因為他是領導，上面怎麼做下面就怎麼看」；還有自稱綠營支持者直言戰犯是蔡英文，並且對於蘇貞昌被慰留感到意外和質疑。

而這次沒把票投給民進黨候選人的民眾，他們的意見包括「民進黨很爛」、「民進黨的執政高傲、傲慢」、「我們要的是能把經濟搞上來的政府」。