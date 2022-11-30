中國大陸電動車（EV）大廠比亞迪表示，計畫明年將在墨西哥販售電動車，希望到了2024年時，最多能創造三萬輛銷售佳績。

透過墨西哥七家汽車經銷商，比亞迪明年在當地先會推出包括唐朝車款的大型休旅，以及漢朝的純電轎跑。比亞迪使用海洋以及朝代來為旗下產品命名，以朝代來說，除了唐朝以及漢朝外，還有秦朝、宋朝與元朝不同系列車型。

這家全球銷量最大的EV製造業者指出，希望明年能在墨西哥賣出一萬輛，後年再賣兩到三萬輛EV，長期目標是想拿下市占率一成左右。比亞迪拒絕透露墨西哥入門款售價，只說會讓當地車主都負擔得起，因為自己不是高高在上的品牌。

根據墨西哥汽車產業協會（Automotive Industry Association）統計，今年前八個月當地賣出的車輛當中，僅4.5%是油電混合動力汽車，也就是這八個月共賣出約69.3萬輛，其中只有3.1萬屬於環保車種。

九月時，比亞迪把唐朝與漢朝車款在歐洲地區的預售價，每輛訂在7.2萬歐元上下，約7.25萬美元。但墨西哥官方統計數據顯示，鮮少墨西哥民眾的年薪能超過一萬美元。

比亞迪表示，計畫到了明年底，將墨西哥有經授權的汽車經銷商，再多增一倍至十五家，後年希望總數可達四十家。同時，民眾在墨西哥最大連鎖百貨公司Liverpool內，也可以買到比亞迪的新車。

寄望藉著降低銷售稅以及進口關稅，讓電動車售價變得更親民的墨西哥，其實是全球重要的汽車生產中心之一。看準電動車是未來趨勢，比亞迪現在也先行至墨西哥卡位。

近幾個月以來，墨西哥政府表示，有機會最晚在2030年以前，將現今汽車產量的半數轉變成生產電動車。但美國通用汽車近日卻潑冷水，認為墨西哥若不改變政策路線的話，達成率可能只有15%而已。

對墨西哥有信心的比亞迪樂觀指出，美國像是加州等等，各州都陸續在推動電動車上路，至於幫美國每年製造上百萬輛汽車的墨西哥，應也會跟隨美國的EV政策腳步而前進。