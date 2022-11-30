「瘋狗貝」貝弗利簡直是湖人陣中的不定時炸彈！先前刻意從後方用力推倒太陽中鋒艾頓遭到聯盟禁賽3場的貝弗利，30日在自己播客節目當中爆料，他會出現這種脫序推倒對手的行為，一切都因賽前艾頓拒絕和他握手，「假如重來一次，我會做完全一樣的事情。」

「在比賽開始的時候就有那種氣氛了，我在賽前握了每個人的手，但我把手放在艾頓的手上，他沒有和我握手，所以我從一開始就在醞釀什麼，」貝弗利表示，「當我看到里夫斯被戴文布克架倒，艾頓還故意站在那邊，我們無法忍受這種他X的行為。」

貝弗利目前已經結束3場禁賽，最快能在明天主場迎戰拓荒者宣告復出，「去問問那些曾跟我並肩作戰的球員，去問問那些曾跟我打過球的超級球星，那就是大家都希望我在他們隊裡的原因，非常不幸的狀況，假如重來一次，我會做完全一樣的事情。」

儘管外界部分美媒相當推崇貝弗利這種替隊友挺身而出的行為，但實際上他卻坦承，一切都只是因為艾頓賽前不跟他握手的「私怨」，他才用這種沒品方式從後面把人推倒，甚至放話以後還會繼續這樣做，對本季戰績低迷的湖人來說，這真的能夠帶來正面效益嗎？