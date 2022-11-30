九合一選舉民進黨大敗，引發各界對2024總統大選的討論。一份最新2024總統民調顯示，在民眾黨黨主席柯文哲角逐「三腳督」的情況下，若民進黨派賴清德、國民黨派朱立倫，柯將以支持度36.1%奪冠、賴34.7%、朱12.1%墊底；而國民黨若改派韓國瑜也只能拿到25.9%墊底；國民黨唯一的「勝選方程式」，就是派侯友宜出征，將獲得35.4%勝過賴的29.4%、柯的23.2%。

根據《ETtoday新聞雲》27日至28日，針對18歲以上民眾進行「2024總統選舉人選調查」顯示，若柯文哲出戰，民進黨派賴清德、國民黨派侯友宜，侯將以35.4%支持度勇奪冠軍，勝過賴的29.4%、柯的23.2%。

但若國民黨改派朱立倫，情勢將大翻轉。柯文哲將以36.1%奪得冠軍，賴清德以34.7%居次，朱僅獲得12.1%墊底。國民黨改派韓國瑜出戰，則將由賴的33.1%奪冠、柯的27.7%居次，韓僅能拿到25.9%位居最後。這份民調顯示，藍營若想勝選，唯一的選項就是派出侯友宜，也只有侯能擋下綠、白大軍；朱則為勝算最低的人選。

此外，同樣被視為民進黨2024總統熱門人選的前副總統陳建仁，無論任何對戰組合都討不到便宜；就勝算而言，賴清德遠勝陳。陳若對上柯文哲、侯友宜，侯支持度為39.1%、柯為25.0%，陳則以21.9%墊底；國民黨若改派朱立倫，柯將以37.4%竄升為冠軍、陳以27.2%居次，朱則僅獲15.5%墊底。