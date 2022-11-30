香港歌神陳奕迅與徐濠縈2006年結婚後，恩愛感情羨煞眾人，不過前幾日，一向健康的她自曝要動手術，並曬出臉上插著鼻導管的病床自拍照，臉上毫無血色的模樣，與往日美照的健康身影相去甚遠，所幸29日徐濠縈似乎病況有所好轉，在社群PO出多張美照，令外界猜測身體已經康復。

徐濠縈在29日貼文發出多張美照，畫面中她拿手機朝著穿衣鏡自拍，可看到她穿著無袖黑色連身洋裝，腳踩尖頭高跟鞋，手裡則提著粉色包包，替酷帥有型的穿搭多了點夢幻感，而她拍完照後，搭乘汽車返家，途中，還播放多首情歌來聽，看似心情頗為悠閒輕鬆，粉絲也鬆了一口氣。

徐濠縈嫁給陳奕迅16年來，生下一女陳康堤，她每個月都會拿到50萬零用錢，受寵的她不管是珠寶、名牌包，甚至是名車豪宅，只要喜歡必定砸錢買下，她受訪時曾說：「Eason(指陳奕迅)很寵我，我不覺得花老公的錢有什麼問題？」，而老公陳奕迅則說過一段愛妻金句：「老婆花的只是零頭，她想買什麼讓她買」，短短幾字顯示愛妻的堅定立場，不過先前徐濠縈動手術時，陳奕迅卻不在身邊陪伴，曾造成話題討論。