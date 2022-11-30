德國時序進入秋天，一年最寒冷的季節近在眼前。10月中，總理蕭茲（Olaf Scholz）一聲令下，原本預定在年底關閉的3座核電廠將延長運轉4個月，可見能源危機急迫的程度。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國亟欲擺脫對俄羅斯能源的依賴，採取開源、節流、補貼三路並進的策略。目前看來，只要酷寒的時間不要太長，德國可望平安熬過今年冬天，不至於陷入能源供應短缺的窘境。

首先在開源的部分，由於經天然氣管運輸的俄羅斯天然氣隨時可能中斷，再也不能信賴，德國改向挪威、卡達、美國大買液化天然氣，冬季來臨前夕，天然氣儲量已達成100%的目標。

德國原本沒有自己的液化天然氣接收站，只能從鄰國進口。俄羅斯入侵烏克蘭後1個月，德國以罕見速度趕工興建接收站，預計明年初啟用，可望大幅增加天然氣進口量。

迫於天然氣短缺，德國改多用燃煤發電，暫時接受碳排增加。據聯邦統計局數字，今年上半年火力發電佔總發電量的比重增加到31%，比去年同期增加4%。

追根究底，再生能源才是人類擺脫對化石能源依賴的根本之道，這點歐洲各國都有體認。

根據環保智庫Ember的報告，戰爭爆發半年來，歐盟的再生能源發電量創下新高，法國、義大利、波蘭等國都寫下歷史紀錄。德國的風力和太陽能加起來近發電量的4成，相形之下，天然氣發電的比重從去年同期的18%降到12%。

至於節流，自從7月以來，首都柏林到了夜晚古蹟立面的聚光燈就全面關閉。9月起，全國公務機關的暖氣最高只能開到19度，走廊甚至不開，民眾去辦事恐怕得穿著大衣。政府登高一呼，私人企業群起響應，辦公室的暖氣今冬將全面降溫，在室內工作的人最好穿著外套。

媒體上到處可讀到教人節約能源的小撇步，例如暖氣溫度不要設定太高、改用省水蓮蓬頭、用冷水洗手、關掉電子用品不要待機等，節能彷彿成了全民運動。

為減少民眾的能源負擔，德國政府還推出號稱「防火牆」、總額最高2000億歐元（約新台幣6兆元）的補貼，預計在接下來2年實施。政策內容包羅萬象，其中有一次性的能源補貼，也有電價和瓦斯費的上限規定，民眾只要用量不超過一定額度即可得利。

補貼讓人民有感。蕭茲10月20日在國會發表施政報告時，特地對全國民眾努力投入節能表示感激：「我們無懼威脅及早準備」、「從依賴中解放出來」。他強調，國家將保護消費者和企業，避免受到飆漲能源價格的衝擊，民眾沒必要對無法支付電費和瓦斯賬單感到恐懼。

由於民眾和業界自動自發節能，加上今年秋天的均溫比往年略高，過去幾週德國的天然氣用量比往年同期足足減少30％，看來節流正發揮效果。

根據官方能源監理機關「德國聯邦網路局」（Bundesnetzagentur）的預測，只要3座液化天然氣接收站如期完工，天然氣的用量至少減少20%，今天冬天德國應該不至於出現供應短缺。（編輯：高照芬）1111130