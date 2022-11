教育部與英國牛津大學28日簽署合作備忘錄,校方當天正式啟動「台灣研究計畫」並舉行學術研討會。校方表示,相關研究與教學主題預計涵蓋經濟、科技、政治、社會等多元領域。

台灣研究計畫(Taiwan Studies Programme)隸屬牛津大學的全球與區域研究學院(Oxford School of Global and Area Studies)。本身是俄羅斯、東歐政治研究學者的院長契斯第(Paul Chaisty)出席計畫啟動儀式時致詞表示,台灣對東亞的未來具關鍵意義;對台灣情勢發展的認識攸關對全球情勢發展的理解,因為東亞在本世紀將發揮巨大影響力。

一如28日出席會議的多數專家學者,契斯第曾造訪台灣。他說,台灣的經濟發展經驗將是牛津大學台灣研究計畫特別關注的主題之一。校方期待邀請更多專家學者加入,以利在台灣研究方面與倫敦大學亞非學院(SOAS)及「我們的對手」劍橋大學匹敵。

牛津大學是繼倫敦大學亞非學院、劍橋大學後,教育部在英國支持設立台灣研究計畫的第3所大學院校。牛津大學和劍橋大學是世界大學排行榜前10強常客;它們雙雙設立台灣研究計畫,顯示台灣議題日益獲英國頂端學術教育機構重視。

牛津大學台灣研究計畫由教育部國際司司長李彥儀在2019至2021年擔任駐英國代表處教育組組長期間發起推動。

她28日透過視訊指出,台灣研究已在英國學術界扎根;台灣致力提供高品質教育,同時不遺餘力促進學生的跨國交流。

駐英國代表謝武樵出席啟動會議表示,儘管持續面臨充滿敵意的威權強鄰威脅,台灣成功發展為實踐自由、民主、法治的國家,享有多元文化,經濟發展成就更是有目共睹,國內生產毛額(GDP)達全球排名前20名的水準,若能在國際社會獲正常待遇,台灣「或許能成為20國集團(G20)一員」。

他進一步指出,台灣期許自己成為良善的力量,不僅關注香港、新疆等地情勢,也支持烏克蘭;與此同時,有鑑於中共對台灣的生存威脅與日俱增,台灣也需要世界各地良善力量的支持。他期待「台灣為何重要」成為牛津大學台灣研究計畫主要探索方向之一。

曾數次訪台的全球與區域研究學院研究主任莫菲(Rachel Murphy)表示,牛津大學期待與各國專家學者及英國其他已設立台灣研究計畫的大學院校交流合作、一同推廣台灣研究。台灣社會面臨許多與其他工業先進國家相似的挑戰,同時有許多經驗值得其他國際社會成員借鑑、學習;台灣如何以創新手法應對錯假訊息等挑戰,也值得探究。

教育部與牛津大學的合作備忘錄由駐英教育組組長畢祖安及牛津大學社會科學院院長鮑爾(Timothy Power)分別代表台、英雙方簽署。

在台灣研究計畫啟動式後舉行的學術研討會由來自劍橋大學、愛丁堡大學(University of Edinburgh)、中央蘭開夏大學(University of Central Lancashire)、倫敦政經學院、諾丁漢大學(University of Nottingham)、卡地夫大學(Cardiff University)等校學者發表台灣相關研究成果,議題涵蓋性別研究、身分與國族認同、政黨政治、文化政治、移民與公民社會等,現場聽眾約80人。

除了教育部,外交部也在諾丁漢大學、中央蘭開夏大學、朴茨茅斯大學(University of Portsmouth)支持成立台灣研究計畫,亦即台灣研究已在英國的英格蘭、蘇格蘭和威爾斯地區的大學院校打下基礎。