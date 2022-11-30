原能會主委謝曉星不久前遭週刊媒體爆料職場性騷擾、飆罵同事等，尤其遭控「選秘書如選妃」，監察院也因此立案徹查。民進黨立委范雲今(30)日在立院質詢台上給謝曉星上了一堂性騷擾課程，謝曉星回應，謝謝委員的教育。

立法院教育及文化委員會今日邀請原能會主委謝曉星列席報告業務概況，並備質詢。

針對週刊引述不具名人士的職場性騷擾相關爆料，謝曉星透過個人聲明表示，與同仁互動過程部分，主因過去於學校任教多年和學生相處融洽且亦師亦友，因此把這習慣不自覺帶來公務機關上，如有不適宜之處，爾後會調整改進，避免造成外界誤解。

范雲質詢時表示，目前調查小組結果還沒有出來，但從媒體反映看到，謝主委對職場性騷擾的定義非常不了解，職場性騷擾違反「性平法」，職場性騷擾嚴重影響員工職涯發展，如果職員為了工作留在那個職場，等於要繼續忍耐可能出現的性騷擾。

范雲說，不少受害人都說是長官讓人有壓力，擔心被性騷擾可能回避行為人，職員也無法發揮能力，甚至造成人員流動嚴重，根據「性平法」定義，性騷擾包含性要求、性意味、性別歧視的敵意條件或交換條件，也包含調侃別人的胖瘦和穿著、刻意凝視他人身體或站得很近等。

范雲強調，當雙方權利位階出現差異時，當事人沒反抗不代表接受，原能會應加強高階主管的性騷擾防治教育，應打造性騷擾零容忍的工作場域，謝主委應該對被性騷擾同仁嚴肅道歉。

6分鐘的質詢時間過去，謝曉星僅淡回「謝謝范雲委員的教育」。

國民黨立委鄭正鈐表示，針對原能會的性騷擾、職場霸凌等事件，監察院也立案徹查，根據原能會的說明，自己並不覺得謝主委有超過份際，但行政管理應該要特別注意，是否有要進一步說明？

謝曉星說，自己願意接受最嚴格的調查，沒什麼要額外說明。