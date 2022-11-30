34歲劉男假意要配合酒測，未料下車後二話不說立即全力開始狂奔。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

34歲劉男假意要配合酒測，未料下車後二話不說立即全力開始狂奔。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區日前發生一起警方攔查違規，駕駛人下車後卻立即狂奔的案件，最後經警方窮追不捨，加上路過正義騎士神來一腳，最終仍被支援警方壓制逮捕，氣喘吁吁束手就擒，查證後原來是一名通緝犯。

台中市第五分局文昌派出所警員11月24日14時騎車經過北屯區天津路三段時巡邏時，發現一部自小貨車的副駕駛座未繫好安全帶，便決定前往攔查。員警即上前示意該部小貨車停車，當下發覺車廂內充斥酒氣，以酒精檢知器感應確認車廂內確有酒精反應，但駕駛34歲劉姓男子明確表示沒有飲酒，黃員便請其下車另做呼氣感應以避免失準，並以手勢示意附近巡邏警力過來協助。

不料劉男下車後二話不說立即全力開始狂奔，黃員見狀馬上徒步窮追不捨，在追逐了一百公尺左右，兩名支援警力騎車到場，見劉男狂奔立刻騎車上前阻止，在警方還沒追上前，一名路過正義哥見警方追捕犯人，試圖仗義協助警方阻止劉男，劉男為閃躲這正義一腳，打亂跑步的節奏，而支援警力也已經騎車趕上劉男，將劉男制伏在地，氣喘吁吁地束手就擒。

經警方查證，劉男這次並未飲酒駕車，檢知器反應乃副駕乘客酒氣所致。而劉男逃逸行為乃因先前酒駕遭法院判刑得易科罰金，然其尚未履行，因此遭到台中地檢署通緝。警方則詢問後，依規定將其移送台中地檢署執行。

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