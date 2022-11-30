有媒體民調指藍營2024非侯不可，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，他現在是新北市長，好好努力把新北市做好，希望新北市能一天天更進步，是他的本分，也是角色。被問到是否要組在野大聯盟，侯表示，中華民國我們的國家，台灣是我們的厝，厝裡面彼此間有不一樣想法理念，大家共同面對問題、團結在一起，為土地做更多事，國家發展更好才是目標。

外傳鴻海集團創辦人郭台銘很關心侯友宜選情，被問到是否有見面，侯友宜表示，郭董是土城智慧製造總部最重要核心代表，同時也是台灣智慧科技最重要推動手，經發局在產業上有密切合作聯繫，希望彼此合作，讓新北經濟更往上，台灣經濟更好。

是否有私下見面，侯友宜表示，這段時間大家都是努力把工作做好，其實工作做好，才是他的本份，大家好好把工作做好，經發局相關單位會全力以赴。

至於有媒體人爆量侯友宜曾找過總統府資政邱義仁，侯友宜被問到此時表示「嗯？有這回事嗎？謝謝大家，我不知道這回事」。