基隆市長林右昌29日晚間在臉書發文，回憶8年前接任基隆市長的往事，吸引超過1.1萬名網友按讚、946則留言及超過360次分享。充分展現這位施政滿意度超過8成的市長，卸任前的超高人氣及民眾的不捨心態。

林右昌說，8年前他接任基隆市長時，由於調配職務用的參議與祕書已經被前市長全部補滿，其他事務官的局處長因為沒有前述參議與祕書缺來調配職務，而完全無法動彈。所以，他只帶了副市長跟兩位新任處長以及辦公室幾位行政同仁，就走馬上任了。

但他在卸任前，包括副市長、民政處、社會處、產發處、觀銷處、文化局、環保局、綜發處等八位政務官都會卸任空出職缺；另外我還留了兩個參議缺給新市長運用。林右昌強調，新市長將會有很大的用人空間，不會像他那樣出現8年前的窘境。

林右昌說，民主社會中，政黨競爭是常態！政黨輪替也是常態！歷經每一次選舉，台灣的民主政治就往前進一步，更加成熟鞏固。未來4年，基隆要交到新任市長手上，希望他做得更好、希望他讓基隆繼續進步改變，林右昌表示給予誠摯的祝福！

在林右昌這篇發文貼出12小時後，吸引了1.1萬名網友按讚，946名網友留言，還吸引了360次分享。不少網友在留言中都肯定林右昌8年來的政績，也給予林右昌最大的祝福。