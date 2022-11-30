消息面：

1.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周二呼籲中國調整「動態清零」政策、撤銷大規模封控措施，並採取更針對性的措施，在不造成重大經濟損失下應對新冠疫情。她敦促中國政府將重點放在疫苗接種政策，為最脆弱的群體接種疫苗。

2.美國石油協會（API）公布，上周美國原油庫存減少785萬桶，超出市場預期的減少248.7萬桶。上周汽油庫存增加285萬桶，餾分油庫存減少401萬桶，美國原油期貨交割地庫欣上周庫存減少15萬桶。

3.有「聯準會鷹王」之稱的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周二重申，聯準會必須將利率升至對經濟更具限制性的水準，他表示，基準利率最低需升抵4.9%，才足以抑制經濟，使通膨降溫。前一日，布拉德表示金融市場低估明年升息立場轉為激進的可能性，央行在抑制通膨方面仍有許多工作要做，聯邦基金利率可能需要升至介於5%～7%區間下限，才能達到政策足夠具限制性的目標，因此明後兩年利率可能需要保持在5%以上。布拉德今年擁有聯準會（Fed）決議的投票權。

4.德國汽車周刊《Automobilwoche》報導，消息人士透露福斯汽車（Volkswagen）與台灣鴻海集團展開初步協商，討論合作生產新品牌Scout的純電動皮卡與休旅車。報導指出，福斯計畫在美國生產全新電動車，而鴻海在今年早些時候買下美國電動車新創公司Lorstwon位於俄亥俄州的工廠，給了雙方開啟合作的機會。消息人士表示，福斯分別與鴻海及Magna Steyr洽談在Scout純電動車品牌上合作的可能性，但尚未做出任何決定，不排除最後福斯決定自行設廠生產Scout電動車的可能性。

5.賓州大學沃頓商學院（Wharton School）教授Jeremy Siegel預期聯準會將於12月縮小升息幅度至50個基點，但希望之後央行能停止升息，因為美國經濟已經處於相當受抑的水準。他並表示，如果到明年聯準會仍繼續升息，那麼美國經濟幾乎百分百會陷入衰退。

6.全美零售聯合會（NRF）公布，從上周四感恩節至本周一「網路星期一 」（Cyber Monday）這5天內，美國的商場人流與網路購物人數年增9%，總計達到1.97億人，超出原先預估的1.66億人，並創下歷史新高。讓商會表示，儘管面臨著通膨高漲的壓力，美國消費者仍不改其年終購物的意願，「黑色星期五」仍是最熱門的購物日，帶動整體領售額成長。萬事達卡（Mastercard）旗下追蹤各種支付形式之網路與實體店銷售狀況的SpendingPulse表示，「黑色星期五」的實體店銷售額較去年同期成長12%。但線上購物的銷售增長放緩。

7.標普/凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）美國9月20大城市房價指數年漲10.43%，小於8月的年漲13.06%，並低於市場預期的年漲10.55%。經季調後，20大城市房價指數月跌1.24%，大致符合市場預期的月跌1.2%。

8.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國11月消費者信心指數跌至100.2，不及市場預期（100），並創下4個月新低。

9.美國總統拜登敦促國會儘快通過《鐵路勞工法》，以避免鐵道工人罷工危及物流與經濟。

10.周二紐約期油上漲1.24%，收在每桶78.2美元，盤中一度大漲3.12%，觸及每桶79.65美元。布蘭特期油小跌0.19%，收在每桶83.03美元。中國衛生部門承諾將加速年長者的新冠疫苗接種率，才有條件放寬嚴格的防疫措施。市場預期未來中國可能逐步解封，但消息指出合稱OPEC+的石油輸出國組織與其他主要產油國可能在下月會議決定維持產量不變，使油價受抑。

11.投資人觀望聯準會主席鮑爾周三發表的談話，周二美元指數尾盤小跌0.1%，報106.82。

12.受美元走軟提振，周二紐約期金收漲0.48%，報每盎司1763.7美元，盤中最高升至1773.4美元。