國軍明天將有一波將領人事異動，除了政戰將領外，最特殊的是現任國防部聯二助次張宗才少將，將調任國安局可望出任國安局駐美特派員，占中將缺。張宗才畢業於美國威爾猛軍校，曾通過美軍突擊兵嚴苛訓練，他也是我國第三位掛上美軍突擊兵徽章的國軍軍官。

張宗才少將在擔任特戰指揮部指揮官任內時，2018年漢光演習期間發生傘兵秦良丰跳傘時墜地重傷意外，張宗才為提振士氣，親自領軍帶頭跳傘，帶領特戰指揮部官兵順利完成演習。

張宗才畢業於美國威爾猛軍校，曾任澎防部參謀長，之後接任國防大學陸軍學院院長、陸軍特戰指揮部指揮官，目前擔任聯二助理次長，與美方關係密切。

政戰將領部分，航特部主任唐明德少將，將接任憲兵指揮部政戰主任。憲兵指揮部政戰主任辜麗都少將將接任政戰局文宣處長。原文宣處長王俊傑少將將接任陸勤部主任。陸勤部主任余熙明少將，將接任國防大學政戰主任。