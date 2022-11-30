一直以來英國哈利王子（Prince Harry）不斷強調妻子梅根面臨人身安全威脅，同時要求英國政府在他們返回英國時，自動提供警方保護，不過遭到拒絕。如今即將退休的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）助理局長巴蘇（Neil Basu）坦承，梅根面臨「令人作嘔」的「真實」生命威脅。

"There were many serious, credible threats against Meghan Markle emanating from the far-right?"



"Absolutely."



Former head of counter terrorism for the Met Police, Neil Basu, tells @cathynewman about the "disgusting and very real" threats Prince Harry and Meghan Markle faced. pic.twitter.com/JPqfBFaCDO — Channel 4 News (@Channel4News) November 29, 2022

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國「商業內幕」（Business Insider）網站報導，入行30年、曾擔任英國最高反恐官員的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）助理局長巴蘇即將退休，英國第四頻道新聞台（Channel 4 News）昨（29）日公開他離任前的最後專訪，他坦承，哈利與梅根在英國時面臨來自極右派「令人作嘔且非常真實」的生命威脅。

巴蘇表示，在他負責英國王室維安工作期間，梅根尤其面臨許多可信的生命威脅，「如果你們看到所寫的東西，而你們收到它－網路上的那些煽動性言語，如果你們不知道我所知道的，你們會感覺一直受到威脅。」

當被主持人問道他是否相信梅根不只一次面臨「真正的」生命威脅時，巴蘇回應：「我們的團隊正在對此進行調查，有人因為這些威脅被起訴。」

哈利王子與英國政府進行司法戰，希望獲得警察維安。

巴蘇卸任前的評論引發關注，因為哈利夫婦2020年卸下王室高級成員職務後，同時也喪失了由納稅人負擔的警察維安保護。2021年7月，哈利為了替母親、已故黛安娜王妃的紀念雕像揭牌從美國返回英國，當時英國內政部就沒有配給他警察保護，只有自費的保鑣負責維安，後續哈利試圖尋求讓他們一家四口返回英國時自動獲得警察維安。

今年初哈利告訴英國高等法院，現行維安措施讓他感覺待在英國並不安全，因此他不會帶孩子們返回英國，他後續獲得挑戰英國內政部在他同意自費的情況下、仍拒絕配給他警察維安的權利，要求對英國內政部的決定進行「司法審查」（judicial review）。

多年來哈利不斷強調家人的人身安全令人擔憂，英國記者布朗（Tina Brown）在新書《宮廷文件：溫莎王朝內幕－真相與騷亂》（The Palace Papers: Inside the House of Windsor--the Truth and the Turmoil）中指出，哈利會急著與梅根結婚，為的就是讓她盡早獲得警察維安；他也曾在紀錄片《你看不見的我》（The Me You Can't See）中表示，母親黛妃被狗仔追車後喪命讓他擔心歷史會在梅根身上重演。