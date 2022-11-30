一直以來英國哈利王子（Prince Harry）不斷強調妻子梅根面臨人身安全威脅，同時要求英國政府在他們返回英國時，自動提供警方保護，不過遭到拒絕。如今即將退休的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）助理局長巴蘇（Neil Basu）坦承，梅根面臨「令人作嘔」的「真實」生命威脅。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國「商業內幕」（Business Insider）網站報導，入行30年、曾擔任英國最高反恐官員的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）助理局長巴蘇即將退休，英國第四頻道新聞台（Channel 4 News）昨（29）日公開他離任前的最後專訪，他坦承，哈利與梅根在英國時面臨來自極右派「令人作嘔且非常真實」的生命威脅。

巴蘇表示，在他負責英國王室維安工作期間，梅根尤其面臨許多可信的生命威脅，「如果你們看到所寫的東西，而你們收到它－網路上的那些煽動性言語，如果你們不知道我所知道的，你們會感覺一直受到威脅。」

當被主持人問道他是否相信梅根不只一次面臨「真正的」生命威脅時，巴蘇回應：「我們的團隊正在對此進行調查，有人因為這些威脅被起訴。」

哈利王子與英國政府進行司法戰，希望獲得警察維安。

巴蘇卸任前的評論引發關注，因為哈利夫婦2020年卸下王室高級成員職務後，同時也喪失了由納稅人負擔的警察維安保護。2021年7月，哈利為了替母親、已故黛安娜王妃的紀念雕像揭牌從美國返回英國，當時英國內政部就沒有配給他警察保護，只有自費的保鑣負責維安，後續哈利試圖尋求讓他們一家四口返回英國時自動獲得警察維安。

今年初哈利告訴英國高等法院，現行維安措施讓他感覺待在英國並不安全，因此他不會帶孩子們返回英國，他後續獲得挑戰英國內政部在他同意自費的情況下、仍拒絕配給他警察維安的權利，要求對英國內政部的決定進行「司法審查」（judicial review）。

多年來哈利不斷強調家人的人身安全令人擔憂，英國記者布朗（Tina Brown）在新書《宮廷文件：溫莎王朝內幕－真相與騷亂》（The Palace Papers: Inside the House of Windsor--the Truth and the Turmoil）中指出，哈利會急著與梅根結婚，為的就是讓她盡早獲得警察維安；他也曾在紀錄片《你看不見的我》（The Me You Can't See）中表示，母親黛妃被狗仔追車後喪命讓他擔心歷史會在梅根身上重演。

文章來源：Duchess of Sussex faced ‘disgusting’ threats to life, senior Met officer says
文章來源：Veteran British police officer says threats against Meghan Markle's life were 'disgusting and very real' when he was in charge of royal protection
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