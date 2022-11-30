37歲的日本傑尼斯男團「KAT-TUN」前成員田中聖，過去曾有2次吸毒紀錄，今年初又因持有「覺醒劑」（興奮劑）再度被逮，當時父親還出面替他作證，是因壓力過大才吸毒，不過形象也因此全毀。沒想到此事件尚未落幕，29日又傳出他涉嫌向女性友人恐嚇取財被送進警局，被送往警局的過程中怒瞪記者，凶狠的模樣全被拍了下來。

根據日媒報導，京都府警方表示，田中聖在2021年6月時曾參與一場音樂表演活動，卻遲遲沒收到酬勞，因此轉向介紹他表演的30多歲女性索討10萬日幣（約新台幣2.23萬元）的演出費，女方受到驚嚇後立即匯了1萬日幣（約新台幣2231）給他，但沒多久就收到田中聖的威脅簡訊「快給我10萬，快點付清」、「到底要瞧不起人到什麼地步，妳這個混帳」，嚇得女方趕緊報警，他也因恐嚇取財等罪嫌再度被移送法辦。

事實上，田中聖6月份因持有興奮劑被警方數次逮捕，原本29日法院開庭審理此案已告一個段落，沒想到他又因為恐嚇取財被送進警局，而他被押送警局時雖全程戴著綠色連帽低著頭，但看到媒體時還是被捕捉到面露兇狠的表情，引起外界熱烈討論，紛紛表示「好好接受治療吧」、「應該要送進勒戒所才對」、「不要再出來嚇人了」。

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