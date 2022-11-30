鴻海(2317)與沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）設立的合資企業Ceer宣布斥資3.59億沙烏地里亞爾（約新台幣29.55億元），買下阿卜杜拉國王經濟城（KAEC）土地興建電動車製造工廠，預計將於明年初動工。

Ceer將運用BMW授權的零組件技術，於沙烏地阿拉伯設計及製造電動車，並按照全球最高的品質和安全標準進行測試，品牌車計畫於2025年上市。鴻海將開發車輛的電子電氣架構，並在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域提供工程產品服務。

Ceer表示，此次購置土地為鄰近KAEC阿卜杜拉國王港的工業谷（IV），面積超過100萬平方公尺（約30.25萬坪），將打造使用最先進技術的工廠，生產一系列技術先進的轎車及休旅車（SUV），同時最大限度減少能源和水源使用，目標2025年推出品牌電動車。

Ceer執行長德盧卡（James DeLuca）表示，KAEC提供擁有一流物流的優越位置，能有效連結全球和沙烏地阿拉伯供應商、同時有效發展在地勞動力市場。未來將作為公司製造中心，完工後將創造數千個直接與間接高技術職缺，多數將聘用沙烏地阿拉伯國民。