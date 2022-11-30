重新演繹經典，讓當代演奏詮釋更多新意，臺北市立國樂團於12月3日（六）在臺北市中山堂中正廳的「流轉千年」音樂會，將首演問世超過40年的《黃河》鋼琴協奏曲以及超過30年的《白蛇傳》笛子協奏曲，由北市國首席指揮張宇安擔任指揮，邀請鋼琴家盧易之與笛子演奏家侯廣宇挑梁演出，為樂迷重現這兩首動人的國樂經典。

《白蛇傳》與《黃河》鋼琴協奏曲都是20世紀國樂團演奏形式發展之下的重要創作，至今聽來依舊牽動靈魂，歷久彌新。其中《白蛇傳》作曲家羅偉倫、編曲家鄭濟民運用了浙江婺劇以及江南曲調為動機，創作了這部堪稱經典的笛子協奏作品。全曲透過笛子的各種情感華彩與樂團交織、對立或唱和，表達這段惆悵低迴的人仙姻緣。冼星海可以說是近現代音樂史上最傑出的音樂家之一，在他短暫的一生中，累積數百首作品，其中以1939年《黃河大合唱》最為膾炙人口，1970年則完成《黃河》鋼琴協奏曲，首演之後好評不斷，陸續由管弦樂版改編成國樂版演出，依舊深受歡迎。

擔任《黃河》鋼琴協奏曲演出的盧易之是臺灣活躍的鋼琴家之一，更曾獲金曲獎傳統暨藝術音樂類最佳演奏獎。(圖／臺北市立國樂團提供)

笛藝家侯廣宇、鋼琴家盧易之 獨奏一時之選

這次受邀擔任《白蛇傳》笛子演出的「臺灣女婿」笛藝演奏家侯廣宇曾任中國廣播民族樂團笛子演奏家、南藝大國樂系客座教授，風格融百家之長並擅長京劇唱腔的演奏法，精通塤、簫、十一孔新笛等樂器，演奏經驗豐富，風格細膩、張力十足。

擔任《黃河》鋼琴協奏曲演出的盧易之是臺灣活躍的鋼琴家之一，維也納音樂暨表演藝術大學碩士畢業，並獲柏林藝術大學最高演奏家文憑，目前擔任國立臺北藝術大學專任助理教授。他琴藝精湛，演奏經驗豐富，曾獲金曲獎傳統暨藝術音樂類最佳演奏獎，對於當代音樂也多所鑽研。

國樂新曲打造臺北文化底蘊

臺北市立國樂團身為臺灣歷史最悠久的公立國樂團，多年來不斷挑戰自我，跨界創新，邀請作曲家為北市國創作新曲，打造北市國的「臺北之聲」。在這場音樂會中，北市國也將演出陳樹熙的《歲樂足跡》，為北市國帶來音樂新火花。

陳樹熙的《歲樂足跡》組曲以客家歌謠與上海時期流行音樂出發，希望拉近與聽眾距離，喚起流動在血液中的情感記憶的同時，也運用該音樂語彙的聯想，構築起虛幻的各個時代氛圍，以臺北底蘊包括臺北夜景、跨年煙火收尾，為華人音樂文化匯聚起一層薄薄的積累，也用國樂記錄屬於臺北人的集體記憶。

臺北市立國樂團「流轉千年」音樂會，將於12月3日在臺北市中山堂中正廳登場。(圖／臺北市立國樂團提供)

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