2017年港姐冠軍小姐雷莊𠒇（Juliette），從當選起就爭議不斷，尤其不起眼的外貌備受討論，認為她雙目無神、一口暴牙，與港姐歷年來標榜的「美貌與智慧並重」毫無關連，雖然之後淡出演藝圈，但她並沒有被負面言語擊倒，依活躍於社群平台秀出性感身材，令人大飽眼福。

現年27歲的2017年港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette），剛獲獎就被網友們攻擊長相，甚至被封為最醜香港小姐，但其實，雷莊兒擁有170公分的及前凸後翹的姣好身材，在比賽當晚泳衣環節吸引許多目光，被推測或許這就是勝選的原因之一。

雷莊𠒇從小在加拿大生活，七歲回到香港，至高中才再度出國，雖然在香港住過10年，或許是因為在國外生活多年，她的廣東話不太流利，也看不懂中文。當選後，她在直播時用英語回應網友謾罵，表示自己「不介意」(don't care)，認為有些人(批評者)沒受過足夠教育(not that educated)，因此不夠聰明(not smart enough)去理解每一件事，回應十分嗆辣。

雖然已淡出香港娛樂圈返回加拿大生活，但她依然活躍於IG，更不時曬出穿著比基尼的性感照，火辣曲線一覽無遺，此外，她也勇於嘗試全裸攝影，只用一頂大帽子遮擋重要部位，震撼大家的視覺，若被封為「最性感港姐」，絕對當之無愧。