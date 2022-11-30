英國外交部就英國廣播公司(BBC)記者，在中國採訪示威期間被捕及毆打事件，傳召中國駐英大使鄭澤光。鄭澤光則發聲明批評毆打記者的指控是歪曲事實、惡意詆毀，強調中方絕不接受無理指責。他重申，涉事記者一直未向警方表明身份，並且拒絕配合警方執法行動，警方將他強制帶離後讓他離開。

正在羅馬尼亞出席北約外長會的外相祈湛明表示，對事件感到不安，強調保障新聞自由是英國信仰的核心，媒體不受干擾以及毋須懼怕受襲擊是非常重要。

鄭澤光又強調，外國記者在中國依法享有新聞報導權利，同時必須遵守中國法律法規，奉勸英方加強對英國媒體駐華記者的教育，要求他們遵守當地法律法規和新聞職業道德，不得從事與記者身份不符的活動，並敦促英方尊重事實，謹言慎行，停止玩弄雙重標準。

中國大陸多個城市日前有民眾示威，抗議政府過度防疫。在上海的BBC和路透社記者一度被帶走和扣留。BBC其後表示記者曾遭拳打腳踢。