晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，是許多人出社會之後的目標，有台積電員工分享自己拿到的分紅獎金，他年資只有8個月，31職等（工程師），分紅領到3.8個月，計算過後可領超過44個月，而且「工作到現在還沒加班過」，讓許多網友很羨慕，有人直呼台積電新人薪水就完勝主治醫師了。

一名網友在Dcard上以「台積電開獎」為題發文指出，「聽說這次突破天際，有人願意分享的嗎？」有網友在底下留言「0.8y/31/3.8m，工作到現在還沒加班過」知情人士解釋，代表他年資只有8個月，職等31，是一般工程師，分紅可領3.8個月。

經過換算，台積電分紅一年按4季各領一次，之後還有整年度的大分紅，一年相當於領到8次分紅，該名網友的8次分紅加上14個月固定年薪，大約可領到44個月的薪水，假如以月薪6萬元計算，可以領超過266萬元，而且他還補充「工作到現在還沒加班過」，羨煞許多網友。

其他網友則表示「GG一季比一季狂」、「這季真的發得不錯，感恩GG」、「年輕人真的首選台積啊」、「剛好拿去買車，下個月竹科車輛數再暴增」、「一次分紅就有買房頭期款也太爽」、「本來就該這樣發吧，營收創新高」、「GG新人就屌打主治醫師了」、「GG這個分紅制度IC設計怎麼不學？聯發科已經看不到台積車尾燈了」。

另根據1111人力銀行調查，醫學系畢業月薪資約9萬844元，工作1~3年達11萬9028元，工作超過7年月薪逼近20萬元。