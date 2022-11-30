去年趙姓街友到台北市萬華艋舺公園找女子搭訕，因蔡姓街友勸阻，趙男用剪刀將蔡刺死，還把在旁勸架的陳姓男子刺傷，再到派出所自首，台北地方法院依殺人罪將趙判刑12年，上訴後，台灣高等法院改依傷害致死罪判刑11年。可上訴。

趙姓及蔡、陳姓街友去年11月12日晚間8點多在公園喝酒聊天，趙想找一名女子聊天遭拒後與她發生口角，蔡與陳將趙勸離，沒想到趙竟到附近雜貨店先買剪刀，朝蔡的身體刺殺後，再到派出所投案，蔡受傷後被送往醫院急救，因失血過多死亡。